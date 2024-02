Chile: las víctimas de los incendios suman 99 y el número seguirá creciendo

CHILE | Al menos 64 muertos, más de 3.000 casas quemadas | EL PAÍS

Aunque se mantienen más de 30 incendios activos en la región, las condiciones del clima de las últimas horas parecen dar una tregua, un fenómeno típico en la costa del Pacífico que produce mucha nubosidad, alta humedad y por ende disminución de las temperaturas.

Los incendios forestales consumieron hasta ahora 25.567 hectáreas en las regiones del centro del país Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins, así como al sur, en el Maule, La Araucanía y Los Lagos, en plena ola de calor.

El director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, realizó la primera conferencia de prensa de este domingo por los incendios forestales que afectan al país y resaltó que hay 34 siniestros en combate y 43 controlados.

Los testimonios desgarradores de víctimas que perdieron casa y familia así como las imágenes de llamaradas cubriendo colinas pobladas en Viña del Mar, región de Valparaíso, llevaron al papa Francisco a referirse a esta catástrofe chilena.

Incendios forestales: fuego sin control, decenas de muertos y toque de queda

Asomado a la ventana del palacio apostólico, el pontífice pidió rezar “por los muertos y heridos en los devastadores incendios en Chile”, tras el ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

“Ha sido sin duda el incendio que ha generado más pérdidas humanas y probablemente va a ser la situación de emergencia, después del terremoto de 2010, que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo”, señaló también la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Los incendios forestales empezaron a mediados de la semana pasada en el centro y al sur del país, al mismo tiempo que llegó una inédita ola de calor extremo.

Varios de estos incendios se reactivaron de manera muy agresiva y rápida el viernes en la tarde, amenazando a miles de personas que viven en cerros áridos en la región de Valparaíso.

“Los escenarios van a estar propensos para que se puedan seguir generando incendios forestales”, advirtió el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de Valparaíso.

El testimonio de una argentina

Desde la periferia de Viña, una argentina envió un dramático testimonio de lo que está viviendo en esa región. "Está todo muy mal. Estoy cerrando porque hay toque de queda. Los bomberos pasan con las sirenas yendo y viniendo, el fuego está acá nomás, en Viña, y los celulares suenan todo el tiempo, es una modalidad del tsunami (de 2010), no dejan de sonar. Te dicen 'evacuar tal zona', cada cinco segundos tenés la alerta que dice 'evacuar tal zona'. Y el viento está imparable ahora, el cielo está como si fueran las 8 de la noche, está negro. Horrible, muchas casas quemadas, muchas, mucha gente desaparecida que no han podido...hay zonas que eran de toma (de tierras) que el gobierno habilitó para que la gente viviera ahí, pero los carros de bomberos no pudieron llegar y se murieron, gente adulta mayor que no pudo salir de su casas. Un horror todo, horrible....Hay 90 focos nuevos más ahora, el viento es fatal, nunca visto, jamás. Las alarmas suenan por todos lados. El hospital (Gustavo) Fricke (de Viña del Mar) pide por favor kinesiólogos, enfermeros, médicos, no dan abasto por la gente intoxicada por el humo".