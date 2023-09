Caso del podólogo: confirman el plan criminal para envenenar a su esposo

Alberto Fernández pidió que se pague la suma fija: "Esto no es un plan platita"

Pese a que en la causa e xisten videos de las 13 oportunidades en las que durante 10 días Berjeli cambia los sueros de su esposo en la sala de terapia intensiva, la defensa había alegado que no se había podido establecer el nexo causal entre la conducta de su cliente y la muerte de Guzmán Jaque, y que no estaba acreditado que los sueros colocados por el imputado contuvieran sustancias nocivas. “ El dictamen de la experta forense acerca de la causa de muerte de Guzmán Jaque es categórico, la víctima había sido intoxicada con metanol, así como también con etilenglicol” , resaltaron los camaristas.

Al analizar los videos donde el podólogo quedó filmado manipulando los sueros, los jueces señalan que “el lenguaje corporal que exhibe Berjeli no parece corresponderse con una preocupación por el estado de salud de su marido. Su atención no se dirige mayormente a quien yace en la cama, se lo advierte concentrado en la manipulación de los recipientes de suero y sus cánulas, incluso merced a ostensibles miradas hacia el sector por el que se ingresa, propias de quien pretende no ser sorprendido y mantener oculta e impune su obra”.