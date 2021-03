Buscan a niña de siete años desparecida y activaron el Alerta Sofía

La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por su madre, quien señaló ante personal de la Comisaría Vecinal 9 C que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

Según consta en la denuncia, todo se inició el pasado lunes a las 11 cuando la mujer le permitió a su hija Maia que vaya a cambiar su bicicleta por una más grande con un hombre, identificado como Carlitos, al que había conocido hacía tres semanas y con quien suele “cartonear”, explicó.

“Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso”, afirmó la mujer, de nombre Stella, a la prensa.

Además, la madre de la menor dijo no tener más datos del hombre, solo que es delgado, con barba candado, de unos 35 años, aproximadamente, y que vestía una remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordó.

En tanto, describió que su hija, de cabello negro, vestía remera y pantalón y sandalias rosados.

En horas de la tarde, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dispuso dar intervención a Búsqueda de Personas.

La actual pareja de la mamá de Maia dijo que “son horas demasiado tristes, no duermo, no como, no tengo ganas de nada; hasta que no aparezca Maia no voy a dormir, estoy amargado porque para mí es como mi hija con la que todos los días desayunábamos y jugábamos. Yo cambié mi vida por ella”.

“Antes que yo me junte con la mamá de Maia ella le había dado un lugar a esta persona y cuando tomamos la decisión de juntarnos le dije que se tenía que ir, y después de haberlo echado volvía para ver a la nena”, completó.

Fuentes policiales confirmaron que desde la noche del lunes se realizaron rastrillajes en los barrios de emergencia Villa 20-21, Papa Francisco, Villa 15, Villa 20, Villa Zavaleta, Liniers, Estaciones del FFCC Roca, Caseros, Guernica y todos los bajos puentes de la Autopista Dellepiane, con resultado negativo, además de esquinas o zonas donde llaman para decir que vieron a la menor o al sospechoso de llevársela.

La última vez que se lo ve con la menor es sobre la rotonda ubicada en Zelarrayán, Av. Argentina, Larrazábal y Dellepiane, donde se ve al masculino junto a la menor y ambas bicicletas, ya distantes unas 15 cuadras de donde se dice que apareció la bicicleta.

Respecto a la bicicleta que apareciera en un contenedor de basura ubicado en Santander y Av. Dellepiane, en las imágenes de las cámaras de seguridad no se registraron la actividad denunciada públicamente por los familiares, los visualizadores no vieron a nadie que arroje una bicicleta o a alguien que la retire del interior del contenedor.

Los investigadores también se comunicaron con la Superintendencia de Transporte de Policía Federal Argentina para alertar al personal policial adjuntando las imágenes del hombre y de la niña.

Según contó la madre, unos vecinos vieron a un cartonero sacar la bicicleta de la menor de un contenedor de basura en Dellepiane y Miralla, tras lo cual dos tíos de la niña se la llevaron al interior del barrio Cildañez, donde continuaban las investigaciones para dar con el paradero de la nena.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se emitió este martes el Alerta Sofía, un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.

El sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.

“La niña fue vista por última vez el 15 de marzo de 2021 a las 09:17 en el cruce de la colectora Dellepiane y Larrazábal, Barrio Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La niña podría encontrarse en compañía de una persona de sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad y aproximadamente 1,70 metro de altura”, se precisó en el aviso de búsqueda, y aclararon que se pueden hacer denuncias anónimas al 134 o a denuncias@minseg.gob.ar