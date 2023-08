Brutal agresión de una patota al encargado de un edifico: se defendió con palo de escoba

“Tengo un fuerte dolor de cabeza y se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza. Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras”, contó a El Trece el encargado, cuando se encontraba en la guardia de un hospital porteño. “Iban y volvían, iban y volvían. Me atacaban de todos lados”, agregó.