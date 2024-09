Alberto Samid cuestionó el peso de María Eugenia Vidal y el PRO la respaldó

Embed Goberné la Provincia más importante del país y lo “mejor” que tienen para pegarme es mi peso??



— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 16, 2024

La ex gobernadora hizo mención a los problemas judiciales que enfrenta Samid, que lejos de redimirse, intentó justificarse con una nueva provocación: "Si hay alguien a quien le han pegado por su peso ese soy yo. Y además no estaba hablando de vos. Estaba hablando de otras personas que estaban en la foto pero no se ven, porque las estás tapando".

Para ponerle fin a la polémica, Vidal sentenció: “Alberto, lo tuyo es de una bajeza tremenda. Te mando un abrazo”.

Alberto, lo tuyo es de una bajeza tremenda. Te mando un abrazo.
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) September 16, 2024

María Eugenia Vidal y el mensaje sobre su cuerpo

En marzo de 2022, en marco del Día Mundial de la Obesidad, la diputada compartió un posteo con fotos de su cuerpo y se sinceró acerca de los altibajos que sufrió en relación a su peso, un tema con el que lucha desde su adolescencia. Reveló que había tomado dimensión del problema diez años atrás, cuando supo que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable.

“Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios siempre llegan”, expresó.

“Quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los ´estereotipos´. En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo”, reflexiono.

Una publicación compartida de Maria Eugenia Vidal (@mariuvidal)

Las reacciones del PRO

Desde la cuenta oficial del partido repudiaron severamente los comentarios del militante peronista y también se solidarizaron otros dirigentes respondiendo en la red social.

“Repudiamos el agresivo tuit de Alberto Samid contra la diputada María Eugenia Vidal. Opinar sobre los cuerpos ajenos no es un chiste, es violencia y no podemos tolerarla”, aseguraron desde el bloque Pro de la Cámara baja.

Repudiamos el agresivo tweet de Alberto Samid contra la diputada @mariuvidal. Opinar sobre los cuerpos ajenos no es un chiste, es violencia y no podemos tolerarla.
— PRO Diputados (@prodiputados) September 17, 2024

Los jóvenes de Juntos por el Cambio se sumaron y chicanearon al empresario: “Vos en cana y ella exgobernadora. Desajustate la tobillera que no te está llegando bien la sangre a la cabeza, Samid”, comentaron en relación a que Alberto Samid estuvo en prisión domiciliaria hasta abril de 2022, que la Justicia ordenó su liberación.

Vos en cana y ella ex gobernadora. Desajústate la tobillera que no te está llegando bien la sangre a la cabeza, Samid.
— Jóvenes PRO (@JProArg) September 16, 2024

Su compañera de banca Diana Fernández Molero comentó: “El kirchnerismo y sus satélites son una vergüenza. Nada nuevo, pero hay que recordarlo todos los días”. Florencia de Sensi, integrante del espacio, le escribió a Samid: “Ojalá logres un cuarto de lo que logró Mariu Vidal en su carrera, fracasado”.

El kirchnerismo y sus satélites son una vergüenza. Nada nuevo, pero hay que recordarlo todos los días.
— Daiana Fernandez Molero (@daianamol) September 17, 2024

Hubo expresiones de las exdiputadas Soher El Sukaria y Mercedes Joury. “Más miserable no se consigue. Das pena, Samid”, dijo la cordobesa, mientras que Joury exclamó: “¡Evasor, impresentable y machirulo! Traumatizaste a una generación entera con la imagen desagradable de tu raja en la televisión, increíble que opines de los cuerpos de los demás!”.