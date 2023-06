Alarma en EEUU por un colchón para bebés que produciría muertes

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (Consumer Product Safety Commission) advirtió de que el colchón para recién nacidos Boppy, vendido a padres que confiaban en el artículo como un lugar seguro para colocar a sus bebés, estaba relacionado con la muerte de ocho bebés. La agencia federal anunció la retirada de más de 3 millones de estos artículos. Los miembros de la CPSC quisieron ir un paso más allá. No era sólo una marcha era la que planteaba una amenaza potencialmente letal, sino que la agencia se planteó una amplia regulación de otras marcas de colchones para bebés , que algunos expertos y funcionarios consideraban tan inseguras como la de marca Boppy. La medida podría haber obligado a los fabricantes a rediseñar sus productos o dejar de venderlas , según entrevistas con empleados y ex empleados de la CPSC, representantes del sector y defensores de la seguridad.

Meses más tarde, un niño de 4 meses murió asfixiado en un colchón fabricado en China que se anunciaba en Amazon como “perfecto para dormir juntos”. Además de esas cinco muertes, NBC News determinó que al menos otros 21 bebés murieron en colchones o reposeras para bebés desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2021, más del doble de las muertes que la CPSC citó en advertencias públicas sobre marcas específicas de este producto. Este recuento se basa en un examen de datos gubernamentales, documentos judiciales, informes públicos revisados por la CPSC, informes de médicos forenses y registros obtenidos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

Muchos de los informes de incidentes citaban asfixia, sofocación o pérdida de oxígeno como causa de la muerte, y siete demandas judiciales acusan a los colchones de causar la muerte de los bebés. En algunos de los informes enviados a la CPSC, estos productos figuraban como uno de los múltiples factores que contribuían a crear un entorno inseguro para dormir, mientras que en otros no se mencionaba ninguna causa de muerte. En un caso, después de que un bebé de 11 días muriera de Covid en uno de estos colchones, una agencia gubernamental local identificó el “sueño inseguro” como posible factor de la muerte. Todos los bebés tenían menos de un año; el más pequeño tenía 4 días.

“Es exasperante, y no tiene sentido”, dijo Megan Parker, de Alton, Illinois, cuya hija de 2 meses, Layla, murió en una Boppy en 2019. “No entiendo por qué no impulsaran esa información, sabiendo que hay más muertes que no se reportan. Podría salvar vidas”.