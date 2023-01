A los 37 años murió Sergio Chorolque, hijo de Milagro Sala

Martorano advirtió que las vacunas bivalentes "no tienen una distribución tan rápida ni tan fácil"

El joven tenía su salud "bastante deteriorada" y padecía un cuadro crónico de diabetes, detallaron allegados de la familia.

Sergio Chorolque Sala se reconocía en las redes como militante kirchnerista y también como miembro de la Túpac Amaru.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue y la autopsia respectiva se iniciará este martes a las 8.30, informaron fuentes allegadas al caso.

El abogado Ariel Ruarte, defensor de Sala en varias causas judiciales y quien este lunes acompañó a la referente social, contó que "nunca vi a Milagro tan triste, nunca la escuché triste, y eso que la acompañé en sentencias y condenas de persecución".

Sergio era el hijo menor de la fundadora de la Túpac Amaru. Cinco años atrás, la Justicia jujeña lo había imputado en una causa por lavado de dinero iniciada contra su madre, al investigar la compra de siete vehículos por parte de la organización entre 2011 y 2015.

La hermana de Sergio, Claudia Chorolque Sala, denunció públicamente a principios de 2016 cómo su madre era trasladada desde la cárcel a los juzgados con un despliegue propio de un operativo militar.

"Trescientos policías la trasladaron el primer día con Gendarmería. Imaginate la desesperación que teníamos. La tiraron contra el móvil, la golpearon y la subieron a un auto: cada vez que la trasladan es así", contaba Claudia hace casi 7 años.

Milagro Sala cumplió siete años presa hace una semana, cuando en declaraciones advirtió que en Jujuy persiste la persecución judicial y política en su contra.

También sostuvo que en 2023, al tratarse de un año electoral, su situación judicial tomará nuevamente impulso por interés del gobernador radical Gerardo Morales.

En la entrevista, la representante de la Tupac Amaru confió que las organizaciones sociales de Jujuy "nunca pensaron" que tanto sus integrantes como ella misma "serían víctimas de una represalia tan violenta por parte del gobierno de Gerardo Morales".

Asimismo, al referirse a Morales y a las características de su administración dijo que el "único escudo" del gobernador son "la justicia, la policía y (la ampliación de) las contravenciones".

El reportaje tuvo lugar el lunes pasado en la casa de Sala en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, donde la dirigente social cumple prisión domiciliaria.

Durante la charla, la dirigente denunció que en Jujuy "se siguen comprando testigos" para que declaren en su contra.

Sala reiteró además su reclamo de que se le aplique la figura del indulto para que pueda recuperar su libertad, un petitorio que tomó impulso luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a 13 años en su contra en la causa 'Pibes Villeros', en la que se la investigó por asociación ilícita y defraudación al Estado.

"Yo, hace varios meses, decía 'no al indulto', hoy digo 'sí al indulto' porque quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso", argumentó.