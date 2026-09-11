25º aniversario del 11-S: el día en que cambió el mundo

25º aniversario del 11-S: "el día en que cambió el mundo"

La Capital | Información General
11 de septiembre 2026 · 13:34hs
Bomberos caminan hacia el monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Bomberos caminan hacia el monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Miembros de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) observan durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Spencer Platt/Foto de grupo de prensa vía AP)

Miembros de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) observan durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Spencer Platt/Foto de grupo de prensa vía AP)

Miembros de las fuerzas del orden, personal de primera respuesta e invitados permanecen de pie durante una ceremonia conmemorativa por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el viernes 11 de septiembre de 2026, en el Pentágono, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Miembros de las fuerzas del orden, personal de primera respuesta e invitados permanecen de pie durante una ceremonia conmemorativa por el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el viernes 11 de septiembre de 2026, en el Pentágono, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a una ceremonia para conmemorar el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en el Pentágono, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten a una ceremonia para conmemorar el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre en el Pentágono, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Manuel Balce Ceneta)

El exalcalde Rudy Giuliani observa el monumento conmemorativo en el 25º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Pool)

El exalcalde Rudy Giuliani observa el monumento conmemorativo en el 25º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Pool)

Un hombre reparte folletos cerca del monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Un hombre reparte folletos cerca del monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Miembros de las fuerzas del orden y equipos de primera respuesta inclinan la cabeza durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el viernes 11 de septiembre de 2026, en el Pentágono, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Miembros de las fuerzas del orden y equipos de primera respuesta inclinan la cabeza durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el viernes 11 de septiembre de 2026, en el Pentágono, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Bomberos de la ciudad de Nueva York desfilan cerca del memorial en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Bomberos de la ciudad de Nueva York desfilan cerca del memorial en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se encuentra en el monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Pool)

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se encuentra en el monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Pool)

Erika Olson, jefa adjunta de misión, deposita una ofrenda floral frente a una placa que agradece a Canadá su apoyo tras los atentados del 11 de septiembre, durante la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques, el viernes 11 de septiembre de 2026, en la Embajada de Estados Unidos en Ottawa, Ontario. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

Erika Olson, jefa adjunta de misión, deposita una ofrenda floral frente a una placa que agradece a Canadá su apoyo tras los atentados del 11 de septiembre, durante la conmemoración del 25.º aniversario de los ataques, el viernes 11 de septiembre de 2026, en la Embajada de Estados Unidos en Ottawa, Ontario. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama y el expresidente Barack Obama escuchan a los oradores en el acto conmemorativo del 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)

El expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama y el expresidente Barack Obama escuchan a los oradores en el acto conmemorativo del 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)

Visitantes del Monumento Nacional al Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania, asisten a una ceremonia conmemorativa el viernes 11 de septiembre de 2026, mientras la nación marca el 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Visitantes del Monumento Nacional al Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania, asisten a una ceremonia conmemorativa el viernes 11 de septiembre de 2026, mientras la nación marca el 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001. (Foto AP/Gene J. Puskar)

La gente escucha el himno nacional de Estados Unidos en el monumento conmemorativo del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Piscina)

La gente escucha el himno nacional de Estados Unidos en el monumento conmemorativo del 25 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Piscina)

Un niño mira el Muro del Recuerdo del 11 de septiembre en Brooklyn durante la ceremonia anual a la luz de las velas en Coney Island en vísperas del 25 aniversario de los ataques al World Trade Center del 11 de septiembre, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Un niño mira el Muro del Recuerdo del 11 de septiembre en Brooklyn durante la ceremonia anual a la luz de las velas en Coney Island en vísperas del 25 aniversario de los ataques al World Trade Center del 11 de septiembre, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis)

Una mujer y un niño se detienen ante el monumento conmemorativo durante una ceremonia que marca el 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Spencer Platt/Foto de grupo vía AP)

Una mujer y un niño se detienen ante el monumento conmemorativo durante una ceremonia que marca el 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Spencer Platt/Foto de grupo vía AP)

Clientes y empleados de un restaurante se ponen de pie para el Juramento a la Bandera diario en Chick & Ruth's Delly —donde dicho juramento se recita por la mañana, los siete días de la semana, desde 1989— en Annapolis, Maryland, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

Clientes y empleados de un restaurante se ponen de pie para el Juramento a la Bandera diario en Chick & Ruth's Delly —donde dicho juramento se recita por la mañana, los siete días de la semana, desde 1989— en Annapolis, Maryland, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Foto AP/Rod Lamkey, Jr.)

El expresidente George H. W. Bush, la ex primera dama Laura Bush y el expresidente Bill Clinton llegan al monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Pool)

El expresidente George H. W. Bush, la ex primera dama Laura Bush y el expresidente Bill Clinton llegan al monumento conmemorativo en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Adam Gray, Pool)

Una guardia de honor ensaya antes de la ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Barry Williams / The Daily News vía AP, Pool)

Una guardia de honor ensaya antes de la ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Barry Williams / The Daily News vía AP, Pool)

Una persona sostiene una fotografía del bombero George Cain, de la compañía Ladder 7, durante una ceremonia conmemorativa del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Spencer Platt/Foto de grupo de prensa vía AP)

Una persona sostiene una fotografía del bombero George Cain, de la compañía Ladder 7, durante una ceremonia conmemorativa del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (Spencer Platt/Foto de grupo de prensa vía AP)

El One World Trade Center antes de una ceremonia conmemorativa del 25º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (David Dee Delgado/Foto de grupo de prensa vía AP)

El One World Trade Center antes de una ceremonia conmemorativa del 25º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (David Dee Delgado/Foto de grupo de prensa vía AP)

Flores y banderas en el monumento conmemorativo antes de la ceremonia que marca el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre de la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (David Dee Delgado/Foto de grupo vía AP)

Flores y banderas en el monumento conmemorativo antes de la ceremonia que marca el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre de la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (David Dee Delgado/Foto de grupo vía AP)

Los expresidentes Joe Biden y George H. W. Bush intervienen, al igual que el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el vicepresidente JD Vance, durante el acto conmemorativo del 25.º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, celebrado el viernes 11 de septiembre de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)

Los expresidentes Joe Biden y George H. W. Bush intervienen, al igual que el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg y el vicepresidente JD Vance, durante el acto conmemorativo del 25.º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, celebrado el viernes 11 de septiembre de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)

Agentes del NYPD y del NYFD portan una bandera de Estados Unidos durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (David Dee Delgado/Foto de grupo de prensa vía AP)

Agentes del NYPD y del NYFD portan una bandera de Estados Unidos durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre, en la ciudad de Nueva York, el viernes 11 de septiembre de 2026. (David Dee Delgado/Foto de grupo de prensa vía AP)

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