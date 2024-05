Vecinos de Roldán, alarmados por una ola de robos en Tierra de Sueños

“ Roco es un mastín napolitano que no deja entrar a nadie, pero hacía varios días que estaba solo, mi hermana le había ido a dar de comer ese día, pero el animal necesita atención y estos tipos lo distrajeron con comida y lo encerraron. Tenés que ver los tarascones que les tiraba después de que lo encerraron ”, contó el dueño de casa a La Capital .

Tierra de Sueños. robo.jpg

“Los tipos llegaron en una Sandero gris, pero no dejaron ningún vehículo en la puerta, engañaron al perro, entraron y me sonó la alarma, entonces la reventaron, creyendo que la iban a desactivar, pero son varios sistemas que siguen conectados, así que los volví locos a control remoto, les prendía una luz, les apagaba otra, los filmaba hasta que robaron lo que pudieron en cuatro minutos y se fueron en otro auto, una Jeep Renegade negra, a la que no pude tomarle el número de chapa”, abundó Criniti.