Alerta máxima: la victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso

Newell's, que está sin técnico por la salida de Fabbiani, termina esta fecha a cuatro puntos del descenso por la tabla acumulada.

Lucas Vitantonio

19 de octubre 2025 · 20:19hs
Cocoliso González se lamenta en la derrota ante Argentinos. Newells quedó complicado con el descenso.

Cocoliso González se lamenta en la derrota ante Argentinos. Newell's quedó complicado con el descenso.

Newell's se complicó un poco más con la situación de puntos con la tabla acumulada en cuanto al riesgo de perder la categoría. Es que esta tarde de domingo San Martín de San Juan derrotó a Independiente 1 a 0 y le metió más presión a los rojinegros para escapar del descenso.

Porque ahora la Lepra está solo cuatro puntos por encima de los sanjuaninos, que son el último que equipo que por ahora desciende en la tabla acumulada.

Newell's con la derrota ante Argentinos en La Paternal por 3 a 1 del pasado viernes, que derivó en la salida de Cristian Fabbiani, se quedó con 30 puntos en la tabla anual. Y San Martín de San Juan con el triunfo por 1 a 0 de este domingo frente a Independiente llegó a las 26 unidades, es decir cuatro menos que los leprosos con nueve puntos por disputar.

Newell's y la temible zona baja de la tabla acumulada

Debajo de Newell's en la acumulada están Gimnasia con 29 y Talleres y Godoy Cruz con 27. Mientras que Aldosivi tiene 24 puntos, pero hoy descendería por la tabla de promedios.

En este escenario complejo está Newell's en la tabla del promedio, con tres partidos por jugar en el Clausura, ante Unión en el Coloso, Huracán en Parque Patricios y cierra con Racing en el Parque. Claro que depende de sí mismo y si suma puntos debería sacar adelante esta situación.

Boca perdió con Belgrano y benefició a Central.

Torneo Clausura: Boca jugó para Central y River jugó para Newell's

Cristian Fabbiani comenzó de mayor a menor y en el último tramo el equipo cayó en un pozo. Un final que no sorprendió en Newells.

Newell's en alerta: afuera Fabbiani, se busca un piloto de tormenta y el escenario del descenso

El último partido como DT de Newells. Cristian Fabbiani en la noche del viernes en La Paternal.

Crisis en Newell's: las sentidas palabras del Ogro Fabbiani para despedirse de los hinchas

Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newells.

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

