La FNGA presente en la Semana del Clima 2023 en Nueva York

La Semana del Clima, uno de los eventos climáticos más trascendentales a nivel global, contó una vez más con la participación de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA). Este evento de alto perfil se desarrolló en la ciudad de Nueva York, del 17 al 23 de septiembre, con una ceremonia inaugural que tuvo lugar en las instalaciones del New York Times. La organización estuvo a cargo de The Climate Group en colaboración con la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y la Ciudad de Nueva York.

Por esta razón, bajo el lema "We can, we will" (podemos, lo haremos), la Semana del Clima de Nueva York 2023 buscó inspirar la acción. Este programa incluyó más de 400 eventos presenciales con la participación de expertos, líderes de diferentes sectores, tomadores de decisiones, empresarios y representantes gubernamentales de todo el mundo. Los temas abordados giraron en torno al cambio climático, las energías renovables, la obtención de financiamiento, los mercados de bonos, la creación de empleos verdes, entre otros aspectos cruciales.