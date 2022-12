Hacia la carbono neutralidad

Evidentemente, el accionar de los Estados-Nación y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Conferencia sobre el Cambio Climático (COP) no alcanzan para disminuir en forma contundente las emisiones para llegar al objetivo de 1.5 C° del Acuerdo de París.

La necesidad y urgencia del cuidado del ambiente nos obliga a plantear un nuevo paradigma de gobernanza, que ponga como objetivo principal la carbono neutralidad. Para alcanzar esta “gobernanza de la carbono neutralidad”, previamente es necesario mantener una negociación que incluya a los gobiernos nacionales, los estados subnacionales, el sector productivo, la sociedad civil, el sector académico y los think tanks; además, que fije una estrategia de compensación entre los ganadores y perdedores del nuevo paradigma. Aquello no debe quedar en una mera burocracia, sino que el cuidado del ambiente se debe convertir en un eje transversal que abarque a todos los actores de la sociedad. Es decir, la propuesta es avanzar en cada una de las temáticas (transición energética, desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento, producción) siempre teniendo en cuenta el cuidado de la biodiversidad ambiental. Los diferentes frentes de batalla hoy no están coordinados, y mucho menos compensados, por lo tanto hay numerosas injusticias y abusos climáticos y económicos.

El trabajo de concientización no debe ser solo en la ciudadanía y en la sociedad civil, sino principalmente en los líderes y tomadores de decisión que, al margen del discurso, deben ser coherentes con las acciones y refrendar con una partida específica dentro de los presupuestos.

Por todo esto, en la Fundación venimos trabajando hace más de 32 años en diferentes ejes de acción que ayuden a construir y concretar esta gobernanza. Y lo hacemos construyendo alianzas, tanto a nivel local, siendo parte del Comité Asesor frente al Cambio Climático de la Municipalidad de Rosario; como a nivel nacional, liderando áreas dentro de la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA) y a nivel internacional, generando acciones y participando en alianzas como la Coalición de Under2 y Alianzas para la Acción Climática Internacional (Alliances for Climate Action).

Como consecuencia de este trabajo, en la COP27 logramos articular vinculaciones multinivel para la construcción de una nueva gobernanza hacia la carbono neutralidad.