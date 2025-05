El sector asegurador, un aliado contra el cambio climático

La frase que más se escuchó en dicho evento fue “no alcanza”. No alcanza ya que nunca se llega a palear con el seguro de riesgo climático las consecuencias de las catástrofes. Las primas que se deberían cobrar son impagables, no alcanzan los recursos para afrontar esos gastos. No alcanza tampoco el dinero que se está invirtiendo desde los organismos internacionales. En este marco, desde la FNGA, trabajamos en identificar herramientas concretas de financiamiento para mitigar y adaptarnos a los impactos del cambio climático en nuestra región. Estamos analizando modelos como el Cap and Trade y los bonos verdes, que están en un desarrollo incipiente y parcial para la magnitud del daño climático que afrontamos.