El rol de una Alianza nacional frente a la COP 27

Para la discusión en torno a energía se contó con la presencia especial de Gabriela Rijter , Directora de Energía de la Secretaría de Energía; Luciano Caratori, Investigador de la Fundación Torcuato Di Tella; Marcelo Álvarez, Miembro de la comisión directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER); y Vanesa Vázquez, Gerente de Crecimiento Inclusivo en Cervecería y Maltería Quilmes.

Como cierre de la actividad, el presidente de la FNGA y coordinador del Nodo, Diego Sueiras, remarcó el rol de la Alianza en la generación de espacios de gobernanza orientados a la consolidación de la carbono neutralidad, cuestionando en esta línea a aquellos actores públicos y privados que deciden quedarse al margen de la solución. Por otro lado, el orador recalcó la importancia de tener en cuenta el impacto medioambiental de la distribución de financiamiento. Este evento ayudó a consolidar el frente de participación argentina en la Convención y facilitó el intercambio personal entre los miembros de la delegación de AACA que realizarían el viaje a Egipto.

En la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), se dio la posibilidad de encuentro con las Alianzas para la Acción Climática (ACA) del resto del mundo. La Alianza Internacional (Alliance for Climate Action) es una red de alianzas nacionales actualmente activas en diez países: Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Japón, México, Sudáfrica, Vietnam y la alianza “America Is All In” de Estados Unidos. ACA es una iniciativa global del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) que consiste en formar coaliciones nacionales dedicadas a la acción climática, con creciente apoyo público para hacer frente a la crisis climática, y comprometer juntos a los gobiernos nacionales para construir un futuro libre de carbono. Estas coaliciones incluyen líderes subnacionales a través de muchos sectores de la sociedad - gobiernos estatales, locales y regionales; compañías, inversionistas y empresas; sociedad civil; instituciones académicas y culturales; organizaciones tribales y comunidades de fe; e instituciones de salud-. Además, ACA tiene como finalidad, diseñar e implementar acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París.

En este contexto fue que se consensuó, mediante reuniones virtuales de trabajo previas a la COP, una jornada de dos días para la confluencia de los miembros y la exposición de temáticas que resulten beneficiosas para el intercambio de experiencias. El “ACA Day”, realizado en el pabellón Panda el día 15 de Noviembre, comenzó con grandes noticias: el lanzamiento de la Alianza por la Acción Climática de Emiratos Árabes Unidos (UAE), un hito que como destacó Manuel Pulgar-Vidal, líder de Clima y Energía de WWF, es la primera ACA que se crea en un país previo a ser la sede de una COP de cambio climático (COP28). Gonzalo Munoz, Campeón de la acción climática de la COP25, fue el encargado de abrir el espacio del primer día en el panel “De lo local a lo global: crecimiento e impacto de las alianzas para la acción climática”. Otro anuncio del ACA Day fue que se establecerá un ACA en Kenya, que se convertirá en la alianza número once.

En cuanto a los cuatro eventos de la jornada, éstos abordaron el financiamiento para soluciones climáticas disruptivas en sectores clave; crecimiento e impacto de las ACAs desde lo local a lo global; el poder de la naturaleza para combatir el cambio climático en ciudades y organizaciones, y el manejo de la escasez hídrica. Durante la jornada participaron como panelistas más de veinte representantes o asociados de las ACAs. “Este ACA Day fue una jornada realmente enriquecedora, donde hemos podido compartir distintas iniciativas y visiones en el marco de las alianzas y reforzar también la idea de lo que se busca con ellas. Porque mientras los gobiernos nacionales tratan de llegar a acuerdos en las negociaciones, se producen también muchos otros acuerdos voluntarios entre actores no estatales y subnacionales que pueden implementarse y financiarse rápidamente, llevando la acción climática a los territorios de forma expedita y efectiva”, dijo Ricardo Bosshard, director de WWF Chile y líder global de las Alianzas para la Acción Climática de WWF.

Ese mismo día, desde la alianza Argentina se desarrolló el webinar titulado “Diálogo desde la COP27: política climática Argentina y actualización de las negociaciones en Egipto”. El evento, desarrollado en forma virtual con oradores presentes en Sharm El Sheij, Egipto, contó con la participación de más de 50 asistentes. En el mismo se buscó compartir con los presentes, de forma simple y amena, información clave sobre el contexto de negociación y los aportes de ACA Argentina en la lucha contra el cambio climático de nuestro país. Del encuentro participaron actores de distinta índole, incorporando la mirada del agro, del sector empresario ligado a la energía, de los gobiernos locales, de las organizaciones no gubernamentales y de las juventudes, con el objeto de lograr abordar la presente problemática desde una óptica multidimensional y transversal. Dentro de los exponentes contó con la participación de Diego Sueiras; Carlos Tanides, Coordinador de la Alianza para la Acción Climática Argentina de la Fundación Vida Silvestre (FVS); Daniela Gomel, especialista en Políticas Públicas de FVS; Cristian Feldkamp, Director Ejecutivo de CREA; Martin Dapelo, miembro comisión directiva CADER; Gladys Gonzalez, Presidenta de la Comisión Unicameral de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado; y Mariano VIllares co-fundador Sustentabilidad Sin Fronteras. Asimismo, también participó de la charla como invitada la Senadora Nacional Gladys Gonzáles, quien preside la Comisión de Ambiente dentro de la Cámara de Senadores de nuestro país. Gracias a su ponencia se pudo obtener también una visión desde la perspectiva propiamente parlamentaria.

Al día siguiente, se continuó con el arduo trabajo de colaboración internacional en la llamada “ACA Strategy Session”. En el Hotel Park Regency, se invitó a los miembros más comprometidos de cada una de las coaliciones para discutir la situación actual y el panorama de la alianza. Los diferentes paneles que se desarrollaron a lo largo del día 16 de noviembre tuvieron como objetivo plantear debates internos entre las ACAs a nivel mundial. Entre ellos se destaca la sesión estratégica interna para discutir sobre gobernanza en las coordinaciones generales de cada ACA. La Fundación es miembro fundacional y Coordinadora del Nodo Santa Fe y del Nodo de Políticas Climáticas de la Alianza Argentina, por lo que su aporte durante el encuentro junto a otros representantes de Argentina fue fundamental para fortalecer lazos con otros países y definir nuevos objetivos que permitan abordar los desafíos y den lugar a crecimiento. Estuvieron presentes por la coalición de nuestro país CREA, CADER, Fundación Vida Silvestre, Sustentabilidad Sin Fronteras y la RAMCC, que son solo algunos de los miembros que participan activamente de AACA.

Durante el encuentro estratégico, Ricardo Bosshard, director de WWF de Chile fue uno de los oradores principales de ACA Global. Bosshard posee sólidos conocimientos técnicos ambientales y sociales, con fuerte visión estratégica, y una amplia red de contactos a nivel internacional. A lo largo de su carrera, ha buscado unir los mundos de la Sociedad Civil y las Empresas para facilitar el beneficio de todos los interesados. Junto a él, las alianzas reflexionaron sobre el resultado de madurez de las ACAs y el plan estratégico 2023-2026.