La Capital | FNGA | futuro

El futuro del clima se juega en la economía real, no en los discursos

La innovación climática no alcanza por sí sola. El desafío es construir desde hoy los mercados y las condiciones para que pueda adoptarse a escala.

Bernardo Milesy Director en GLOCAL LatAm

Por Bernardo Milesy Director en GLOCAL LatAm

3 de noviembre 2026 · 11:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
El futuro del clima se juega en la economía real, no en los discursos

Hablamos mucho de cambio climático. De compromisos, metas, inversiones y tecnologías capaces de transformar el mundo. Pero hay preguntas que todavía ocupan demasiado poco espacio en la conversación: ¿quién adoptará las soluciones necesarias? ¿por qué lo haría? ¿cómo logramos que cada año sean más?

Porque una tecnología no cambia el mundo por existir. Tampoco alcanza con demostrar que reduce emisiones, ahorra agua o regenera suelos. Para generar impacto a escala tiene que ingresar en la economía real. Y eso exige algo más difícil que una buena presentación: convencer a alguien de cambiar cómo produce, compra, invierte o trabaja.

Allí aparece una tensión que a veces preferimos evitar. Pretendemos que productores y empresas incorporen innovación climática, pero muchas veces les ofrecemos más costos, más incertidumbre o más complejidad. La urgencia ambiental es real. Sin embargo, no reemplaza una propuesta de valor. Si queremos adopción masiva, tenemos que demostrar que hacer las cosas de otra manera también puede ser un mejor negocio.

Esto no significa pedirle resultados inmediatos a la innovación. En AgriFoodTech, el camino puede llevar años. Hay ciencia, biología, regulación, infraestructura y hábitos profundamente arraigados. Un desarrollo prometedor puede estar hoy en su primer ensayo y tener un impacto enorme dentro de una década. Medirlo solo por sus ventas actuales sería tan equivocado como celebrarlo únicamente por su potencial ambiental.

La cuestión es otra: ¿estamos construyendo desde el comienzo el camino hacia esa adopción? ¿Sabemos quién será el cliente, qué barreras enfrenta, quién asume el riesgo de probar y cómo se vuelve viable escalar?

En GLOCAL aprendimos que estas preguntas no son un capítulo comercial que aparece al final: son parte central de la innovación. Tras ocho años trabajando con startups, productores, corporaciones e inversores, desarrollamos en 2024 nuestro propio playbook de inversión en AgriFoodTech. Una conclusión fue clara: copiar las recetas de Silicon Valley no alcanza para transformar el agro latinoamericano. Los tiempos, los incentivos y los mecanismos de adopción son distintos.

Por ello, hacen falta emprendedores resilientes, capital que entienda estos tiempos y empresas que no se limiten a mirar la innovación desde afuera. Hace falta probar, aprender, rediseñar, construir confianza y medir avances que no siempre se reflejan inmediatamente en la facturación: un primer piloto, una renovación, una mejora de costos, una nueva región.

América Latina tiene una oportunidad extraordinaria. Tenemos ciencia, talento, biodiversidad y una enorme economía agroalimentaria donde estas soluciones pueden probarse y crecer. Rosario, además, reúne buena parte de dichos actores a pocos kilómetros de distancia. Pero la proximidad no garantiza colaboración, ni la innovación garantiza mercado. El desafío es conectar esos mundos con una estrategia concreta y de largo plazo. Menos distancia entre laboratorio y productor.

La transición climática necesita innovación, pero también estrategias de adopción construidas desde el inicio, que permitan transformar progresivamente el desarrollo tecnológico en negocios competitivos e impacto ambiental a escala.

Noticias relacionadas
emprender cuidando el planeta: cuatro startups argentinas que ya estan en accion

Emprender cuidando el planeta: cuatro startups argentinas que ya están en acción

satellites on fire: tecnologia argentina para anticiparse al fuego

Satellites on Fire: tecnología argentina para anticiparse al fuego

empresas y organizaciones comprometidas con la accion climatica a su gestion

Empresas y organizaciones comprometidas con la acción climática a su gestión

el futuro como sujeto politico: una agenda para pensar a largo plazo

El futuro como sujeto político: una agenda para pensar a largo plazo

Las más leídas

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

Lo último

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

María Becerra, La Joaqui y Martín Cirio en los shows de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

María Becerra, La Joaqui y Martín Cirio en los shows de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La nueva vacuna, que será obligatoria para bebés, protege contra seis enfermedades y busca simplificar el esquema actual. Todos los detalles

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe
El papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján
La Ciudad

El papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Se acercan el AZO y el UUD: convocan a las escuelas y las familias para planificar los festejos
La Ciudad

Se acercan el AZO y el UUD: convocan a las escuelas y las familias para planificar los festejos

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Las más leídas
La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Ovación
Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido
Ovación

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Ignacio Boero, presidente de la Lepra: No es verídico que Messi esté cerca de Newells

Ignacio Boero, presidente de la Lepra: "No es verídico que Messi esté cerca de Newell's"

Reprograman Instituto vs. Newells: El domingo no habrá espectáculos masivos en Córdoba

Reprograman Instituto vs. Newell's: "El domingo no habrá espectáculos masivos en Córdoba"

Policiales
Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda
Policiales

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Una pelea entre obreros y capataz terminó con dos detenidos en la comisaría

Una pelea entre obreros y capataz terminó con dos detenidos en la comisaría

La Ciudad
El papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján
La Ciudad

El papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

Se acercan el AZO y el UUD: convocan a las escuelas y las familias para planificar los festejos

Se acercan el AZO y el UUD: convocan a las escuelas y las familias para planificar los festejos

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos
El Mundo

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque
Información General

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste
La ciudad

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe
La Ciudad

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo
La Ciudad

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo

Ley Tributaria 2027: Santa Fe actualizará impuestos por la inflación sin subir alícuotas
Economía

Ley Tributaria 2027: Santa Fe actualizará impuestos por la inflación sin subir alícuotas