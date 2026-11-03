El futuro del clima se juega en la economía real, no en los discursos

La innovación climática no alcanza por sí sola. El desafío es construir desde hoy los mercados y las condiciones para que pueda adoptarse a escala.

Hablamos mucho de cambio climático. De compromisos, metas, inversiones y tecnologías capaces de transformar el mundo. Pero hay preguntas que todavía ocupan demasiado poco espacio en la conversación: ¿quién adoptará las soluciones necesarias? ¿por qué lo haría? ¿cómo logramos que cada año sean más?

Porque una tecnología no cambia el mundo por existir. Tampoco alcanza con demostrar que reduce emisiones, ahorra agua o regenera suelos. Para generar impacto a escala tiene que ingresar en la economía real. Y eso exige algo más difícil que una buena presentación: convencer a alguien de cambiar cómo produce, compra, invierte o trabaja.

Allí aparece una tensión que a veces preferimos evitar. Pretendemos que productores y empresas incorporen innovación climática, pero muchas veces les ofrecemos más costos, más incertidumbre o más complejidad. La urgencia ambiental es real. Sin embargo, no reemplaza una propuesta de valor. Si queremos adopción masiva, tenemos que demostrar que hacer las cosas de otra manera también puede ser un mejor negocio.

Esto no significa pedirle resultados inmediatos a la innovación. En AgriFoodTech, el camino puede llevar años. Hay ciencia, biología, regulación, infraestructura y hábitos profundamente arraigados. Un desarrollo prometedor puede estar hoy en su primer ensayo y tener un impacto enorme dentro de una década. Medirlo solo por sus ventas actuales sería tan equivocado como celebrarlo únicamente por su potencial ambiental.

La cuestión es otra: ¿estamos construyendo desde el comienzo el camino hacia esa adopción? ¿Sabemos quién será el cliente, qué barreras enfrenta, quién asume el riesgo de probar y cómo se vuelve viable escalar?

En GLOCAL aprendimos que estas preguntas no son un capítulo comercial que aparece al final: son parte central de la innovación. Tras ocho años trabajando con startups, productores, corporaciones e inversores, desarrollamos en 2024 nuestro propio playbook de inversión en AgriFoodTech. Una conclusión fue clara: copiar las recetas de Silicon Valley no alcanza para transformar el agro latinoamericano. Los tiempos, los incentivos y los mecanismos de adopción son distintos.

Por ello, hacen falta emprendedores resilientes, capital que entienda estos tiempos y empresas que no se limiten a mirar la innovación desde afuera. Hace falta probar, aprender, rediseñar, construir confianza y medir avances que no siempre se reflejan inmediatamente en la facturación: un primer piloto, una renovación, una mejora de costos, una nueva región.

América Latina tiene una oportunidad extraordinaria. Tenemos ciencia, talento, biodiversidad y una enorme economía agroalimentaria donde estas soluciones pueden probarse y crecer. Rosario, además, reúne buena parte de dichos actores a pocos kilómetros de distancia. Pero la proximidad no garantiza colaboración, ni la innovación garantiza mercado. El desafío es conectar esos mundos con una estrategia concreta y de largo plazo. Menos distancia entre laboratorio y productor.

La transición climática necesita innovación, pero también estrategias de adopción construidas desde el inicio, que permitan transformar progresivamente el desarrollo tecnológico en negocios competitivos e impacto ambiental a escala.