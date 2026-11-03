Empresas y organizaciones comprometidas con la acción climática a su gestión

Representantes de Nestlé, John Deere, ACA, Sika y La Cumbre compartieron en la Semana del Clima sus acciones de innovación, eficiencia y adaptación climática.

La acción climática también se construye desde las decisiones cotidianas de empresas y organizaciones: qué energía utilizan, cómo producen, qué información incorporan para planificar y de qué manera trabajan con proveedores y comunidades. Esas experiencias fueron el eje del panel “Empresas y organizaciones comprometidas con la acción climática”, realizado durante ClimaLab, la jornada de innovación y sostenibilidad de la Semana del Clima Rosario 2026.

María Emilia Berardozzi, gerente de Sustentabilidad de Técnica y Manufactura para Argentina, Uruguay y Paraguay de Nestlé, planteó que enfrentar los desafíos ambientales requiere transformar toda la cadena de valor, desde el origen de los ingredientes hasta las operaciones y los envases. La compañía trabaja con una estrategia que combina innovación, inversión y colaboración con productores y otros actores.

Uno de sus principales focos es la agricultura regenerativa. A escala global, más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Nestlé proviene de la obtención de ingredientes. En Argentina, la empresa impulsa proyectos junto con productores y aliados para promover prácticas que ayuden a mejorar la salud de los suelos, favorecer la biodiversidad y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos.

La agenda incluye también medidas en sus instalaciones y en el ciclo de los envases. Desde 2022, todas las fábricas y los sitios propios de Nestlé en el país se abastecen 100% con energía eléctrica renovable y son cero residuos a relleno sanitario. Además, en 2025 la compañía alcanzó por cuarto año consecutivo la neutralidad en plástico en Argentina, tras recuperar y reciclar más de 6.000 toneladas de plástico equivalente.

John Deere impulsa la innovación para una agricultura más productiva y sostenible

En el marco de la Semana del Clima, John Deere reafirmó su compromiso con una agricultura capaz de producir más y mejor, utilizando los recursos de manera cada vez más eficiente. Para la compañía, productividad y sostenibilidad son objetivos complementarios, y la tecnología es un habilitador fundamental para avanzar en ambos.

A través de soluciones de agricultura de precisión, automatización, conectividad y gestión de datos, John Deere busca optimizar el uso de insumos, combustible y tiempo de trabajo, generando beneficios económicos y ambientales para los productores.

“El desafío no es elegir entre producir más o hacerlo de manera sostenible. La tecnología nos permite avanzar en ambas direcciones, utilizando los recursos con mayor precisión y generando valor para el productor y para toda la cadena agroindustrial”, destacó Rodrigo Weisburd, gerente de Asuntos Corporativos de John Deere Argentina.

La compañía también trabaja en una estrategia energética diversificada, que contempla biocombustibles, electrificación, sistemas híbridos y motores de combustión cada vez más eficientes.

En Argentina, John Deere participa además del Movimiento por la Transición Energética de la Movilidad, una iniciativa multisectorial que busca impulsar soluciones de descarbonización aprovechando las capacidades agroindustriales, energéticas y tecnológicas del país.

ACA: medir emisiones y anticipar riesgos climáticos

La adaptación y la gestión de riesgos climáticos tuvieron un lugar central en la experiencia de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Magali Torres, del área de Sostenibilidad, explicó que la diversidad de actividades y operaciones de la organización requiere considerar que los riesgos, impactos y oportunidades no son iguales en todos los casos.

En materia de mitigación, ACA mide su huella de carbono para identificar dónde se generan las emisiones y detectar oportunidades de reducción. En paralelo, avanza en el análisis de riesgos climáticos que podrían afectar la salud, las operaciones y la infraestructura. Para ello, incorpora información basada en ciencia, como mapas de proyecciones climáticas, con el objetivo de fortalecer su capacidad de adaptación y resiliencia.

La cooperativa también trabaja en mejorar la calidad y la trazabilidad de los datos. Contar con información confiable permite conocer el punto de partida, establecer prioridades y sumar herramientas útiles para la toma de decisiones. El desafío, planteó Torres, es convertir esos datos en acciones que ayuden a anticiparse y prepararse frente a los escenarios actuales y futuro.

Más valor, menos impacto: la estrategia de Sika

Desde la industria de la construcción, Alejandra Rizzoli, coordinadora de RSE y Relaciones con la Comunidad de Sika Argentina y presidenta del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Cámara de Comercio Suizo Argentina, describió que, frente al cambio climático, Sika orienta su estrategia bajo la consigna “Más valor, menos impacto”

La hoja de ruta de la compañía fijó metas de reducción de emisiones del 20% para 2025, del 50% para 2028 y del 90% para 2050, e impulsa la eficiencia en sus procesos.

También desarrolla materiales constructivos de menor huella y mayor durabilidad. Por ejemplo, sus macrofibras para hormigón reemplazan las mallas de acero y pueden reducir entre 20% y 40% las emisiones de CO; sobre todo al incrementar potencialmente la vida útil del concreto.

En Argentina, instala paneles solares en San Luis y construye en Caseros una planta para tratar y reutilizar efluentes. Además, adquirió certificados de energía renovable para respaldar el 100% de su consumo eléctrico. Las plantas de Rosario y Chaco donan cerca del 95% de sus residuos no especiales generados.

Rizzoli destacó, además, que Sika también lleva esta agenda al ámbito institucional: como socia de la Cámara de Comercio Suizo Argentina desde hace ocho décadas, participa en su Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad y promueve acciones que acercan la cuestión climática al sector privado.

Establecimiento La Cumbre: innovación y transición energética para una industria más sostenible

La experiencia de Establecimiento La Cumbre mostró cómo una industria local puede integrar la transición energética y la digitalización a su estrategia. Virginia Alabarce, directora de Recursos Humanos y Sostenibilidad, presentó el avance de un parque solar que permitirá generar energía renovable para cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico de la empresa. La energía excedente se inyectará a la red y contribuirá al abastecimiento de energía limpia de la localidad de Alvear.

En paralelo, la firma impulsa un proyecto de Industria 4.0 para digitalizar los procesos productivos y convertir los datos en información estratégica. La iniciativa apunta a una gestión predictiva y preventiva, capaz de anticipar desvíos, optimizar recursos, reducir desperdicios y mejorar la eficiencia productiva y ambiental.

La Cumbre recibió recientemente la Certificación como Empresa B, un reconocimiento que, según Alabarce, reafirma la integración de la innovación y la sostenibilidad a su modelo de negocio. Las experiencias compartidas en el panel dejaron planteado un desafío común: traducir los compromisos en decisiones concretas y sostenerlas en el tiempo, con la convicción de que el crecimiento económico y el cuidado del ambiente pueden avanzar juntos.

Sobre el autor: Área de Relaciones Internacionales FNGA