El futuro como sujeto político: una agenda para pensar a largo plazo

En el marco de la Semana del Clima Rosario 2026, se presentaron dos iniciativas concebidas para articularse y proyectar una agenda de futuro: el proyecto Congreso del Futuro, impulsado por el senador Ciro Seisas y la nueva Dirección Futuro de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) , que estará a cargo de Carlos March , miembro de Fundación Avina y referente de la sociedad civil.

La presentación reunió a referentes de distintos ámbitos de la comunidad, entre ellos representantes de la sociedad civil, la academia, el sector empresarial, intendentes y dirigentes políticos. El encuentro puso de relieve la importancia de incorporar una mirada de mediano y largo plazo en el diseño de las políticas públicas.

Durante su presentación, Seisas propuso crear una Comisión de Futuro en Santa Fe para incorporar la anticipación estratégica al diseño de las políticas públicas. La iniciativa apunta a superar la lógica de la coyuntura mediante herramientas de prospectiva que permitan evaluar escenarios posibles y contemplar los cambios tecnológicos y sociales en las decisiones legislativas y presupuestarias. Entre los desafíos mencionó el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y los delitos digitales, y destacó la importancia de fortalecer la capacidad del Estado para anticiparse a estos cambios y profundizar la democracia.

Por su parte, Diego Sueiras hizo hincapié en la necesidad de pensar y construir el futuro, al señalar que “el futuro no vota y el día a día no deja construirlo”. En ese sentido, recordó que, durante una reunión con Guido Girardi en Chile, hace dos años, asumieron el desafío de impulsar esta perspectiva. Hoy, con la presentación de la propuesta de Comisión de Futuro en el Senado y la creación de la Dirección Futuro de la FNGA esa visión comienza a materializarse, vinculada también al compromiso con el cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático.

La FNGA acompaña esta iniciativa con la creación de la Dirección Futuro. Según explicó Carlos March, su objetivo es “convertir el futuro en actor político, en un insumo que sirva de base para la construcción de políticas públicas de mediano y largo plazo prospectando el presente hacia el futuro y creando las condiciones de factibilidad para que los emergentes del futuro se instalen en el presente”.

Al presentar los lineamientos de la nueva dirección, March señaló cinco ejes estratégicos para pensar el futuro desde una perspectiva geopolítica: tecnología, alimentos, recursos naturales, logística y espacios colectivos. Según explicó, estos ejes abarcan desde los desafíos de la digitalización y el acceso al agua y la energía hasta la necesidad de repensar las democracias, los Estados y los sistemas educativos.

La Semana del Clima también fue un espacio para poner en debate una pregunta fundamental: cómo organizarnos hacia el futuro, en lugar de esperar a que este nos encuentre sin las herramientas necesarias para afrontar sus desafíos. En este sentido, la democratización del debate es central para que los temas que marcarán los próximos años no queden restringidos a ámbitos exclusivos, sino que incorporen las distintas voces y perspectivas de la sociedad. El desafío es que esa diversidad de miradas se traduzca en políticas públicas construidas colectivamente y dotadas de una sólida legitimidad social.