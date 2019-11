El actor escocés James McAvoy, quien encarna a Lord Asriel en la adaptación de la trilogía de novelas fantásticas "His Dark Materials", afirmó que la calidad de la serie, que estrena hoy a las 23 por la señal HBO y en su plataforma de streaming HBO GO, no se ve "muy seguido" en la televisión.

Estaba emocionado por poder encarnar a Lord Asriel y por poder hacer algo tan audaz y peligroso en el mainstream", dijo McAvoy, en una entrevista, además de destacar el alto nivel de producción y "la visión sobre la religión organizada" que tiene la ficción.

Es que la trilogía de novelas escrita por Philip Pullman, conocida en español como "La materia oscura", generó no pocas controversias con grupos cristianos porque Dios ("la Autoridad" en los libros) es representado como un tirano inmisericorde.

Al mismo tiempo, y aunque fue catalogada como una serie de novelas para un público juvenil, la saga ha sido elogiada por sus alegorías sobre diversos temas tan variados como la filosofía, la metafísica o la física cuántica.

Compuesta por ocho episodios, la primera temporada de "His Dark Materials" sigue a Lyra Bellaqua (la feroz Dafne Keen de "Logan"), una jovencita de 12 años que se embarca en un viaje por diferentes mundos paralelos, repletos de seres extraordinarios y peligrosos secretos.

En búsqueda de un amigo secuestrado, Lyra descubre un siniestro complot que involucra a niños robados y un fenómeno misterioso llamado "Dust".

La serie muestra un mundo donde los humanos tienen compañeros animales que son una manifestación de su alma y responden al nombre de daimonions. En el caso de McAvoy, el suyo tiene un leopardo de las nieves llamado Stelmaria, para el que se creó una marioneta.

"En 20 años en el negocio he actuado muchas veces con cosas imaginarias que no estaban ahí. En este caso fue muy agradable ser capaz de decir: muy bien, en realidad tenemos evidencia física en forma de asombrosos marioneteros. Stelmaria está ahí y hay un actor en la escena con el que puedo trabajar. No soy sólo yo imaginando algo para que luego el editor imagine algo diferente a lo que hice. Amo que podamos trabajar simbióticamente como un dúo".

McAvoy, quien consiguió fama y reconocimiento con el drama "Expiación, deseo y pecado" (2007) pero tiene un largo recorrido en películas con un alto grado de fantasía (en especial su rol como el Profesor X en la saga de "X-Men"), interpreta al tío de Lyra, Lord Asriel Belacqua.

"Es el pariente más cercano a Lyra. El la entregó al cuidado de los eruditos del Jordan College de Oxford, porque ella no estaría a salvo con él", relató un entusiasmado McAvoy sobre el sacrificio de Asriel dejando a la niña para ser criada por otras personas.

El intérprete explicó la influencia que su personaje tiene en el de la protagonista: "La visita periódicamente, le da regalos y le relata historias locas sobre el Norte congelado, osos con armadura y brujas, que en este mundo son absolutamente reales. Estas historias alimentan en Lyra el espíritu de aventura y un deseo por conocer lo nuevo y lo diferente".

Pero también Lord Asriel tendrá un rol fundamental para el desarrollo de la trama; una trayectoria que se descubrirá con el correr de los episodios y que McAvoy describió como de una "ambición increíble". "La audacia de lo que se está planeando hacer en las temporadas dos y tres es inconcebible", remarcó.

Y, señaló que habiendo sido un noble de alta alcurnia despojado de todo por el Magisterium, que es como toma forma la Iglesia en el universo de "His Dark Materials", Lord Asriel "se convirtió en una persona rencorosa que duda de toda religión organizada".

"Duda de sus doctrinas, creencias y motivos. Pasó años tratando de derribar el Magisterium, de determinar qué es realmente la espiritualidad y cómo se pervirtió en una religión organizada", dijo McAvoy y agregó: "No hay como esconderlo: Asriel está no sólo en contra de ella, sino que cree que nos está deteniendo ante el progreso, que es una forma de abuso y tortura contra la humanidad".

Para el actor, ese enfoque sobre lo religioso le resultaba emocionante porque según él no suele haber "oportunidad de hacerlo muy seguido" en la industria audiovisual.

"Adoro lo implacable que es, lo glamoroso que es, lo lleno de vida que está. Es genial poder interpretar ese tipo de persona en ese mundo que abraza tanto a la magia, la ciencia y lo teológico", añadió sobre Lord Asriel.

El actor explicó que por la forma en que está contada el universo de la serie de fantasía no se asemeja a sagas como "El señor de los anillos" o "Harry Potter", en este caso la define como más espiritual.

"Pullman es un narrador de historias tan valiente que él sabe que no importa qué tan locas se vuelvan las cosas y que tan salvaje su imaginación haga que la historia se vuelva, es tan bueno que la audiencia va a querer seguir a los personajes en el camino a descubrir qué pasa y porqué todos estamos actuando tan aterrorizados cuando sólo deberíamos estar felices de estar vivos".

Entre los demás integrantes del elenco de la serie destacan Ruth Wilson ("Luther"), Lin-Manuel Miranda ("El regreso de Mary Poppins"), Clarke Peters, James Cosmo, Anne-Marie Duff, Will Keen y Ariyon Bakare.