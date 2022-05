Un encuentro de cine europeo para mostrar realidades no tan lejanas

De Eslovaquia. “Let There be Light”, sobre la relación padre e hijo.

Hay otro cine que no viene de Hollywood ni tampoco se ve por Netflix, pero que representa mucho nuestra esencia. Es la pantalla grande que llega de Europa, el mismo continente que trajo los inmigrantes que hicieron los primeros palotes en esta Argentina. De esos universos y esas culturas se nutre esta nueva edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina, que comienza hoy y se extiende hasta el 29 de mayo, desde las 20.30, en el Cine El Cairo (Santa Fe 1120), con entrada gratuita y acceso libre de modo virtual en www.cineueargentina.com/ver- online . Con películas de 16 países europeos, el leit motiv es “De cara a la realidad”. La productora del encuentro Mariana Barceló le dijo a La Capital: “Mostramos películas de países que nos parecen lejanos, pero al ver su cine, sus problemáticas y sus culturas nos damos cuenta de que no son tan lejanos”.

Los 16 países participantes sonAlemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal y Suecia, en una muestra que también ofrece películas online gratuitas, que se extenderá durante todo el mes, ya que en mayo se celebra el Día de Europa.

La programación comienza hoy, a las 20.30, con “Poemas malos” (Bad Poems), de Hungría. La comedia de Gabor Reisz narra el derrotero de un joven que, con el corazón roto, se embarca en un viaje de supuesta curación psicoterapéutica, en el cual revive su rebelión adolescente y lucha contra los valores conservadores de sus padres ancianos. El film es una visión colorida de la generación Erasmus, que se burla del amor de juventud en París.

Al respecto, la productora Barceló, señaló que “Bad Poems” es “una comedia más liviana, que muestra de una manera muy bella a Hungría. Lo que suele pasar es que en este tipo de encuentros tenemos unos dramones muy terribles y esta película viene a alivianar un poco la programación. Y no sólo porque es una linda película, sino porque además tiene una buena vuelta de rosca y una manera distinta de ver las problemáticas de los jóvenes actuales”.

Según Barceló, hay un plus que tiene el cine El Cairo que es altamente destacable: “En el caso de Rosario, la selección de filmes que se van a ver en este encuentro la hizo particularmente el cine público El Cairo, que eligió películas que son más de un perfil cinéfilo, son películas más jugadas. Además tienen la característica de que están hechas con mucha coproducción, o sea que intervinieron varios países en cada una, lo que hace que esto sea muy rico, porque cada film tiene diversas culturas y diferentes miradas”.

her.jpeg De Grecia. “Her Job”, una mujer que busca su independencia económica.

Entre las películas del encuentro, también sobresale “Her Job”, de Grecia, dirigida por Nikos Labot. Es la historia de Panayiota, una mujer de 37 años que se encuentra atrapada en un entorno doméstico familiar que le impide alcanzar la independencia. Un día, una oportunidad de empleo para hacer tareas de limpieza en un centro comercial le despierta la emoción de una nueva vida. Pero cuando empieza a disfrutar su independencia económica aparecerán los problemas con su familia y la amenaza de despidos en su trabajo.

lola.jpg "Lola", una producción belga sobre una persona transgénero, otro plato fuerte del encuentro.

“Lola”, la producción belga de Laurent Micheli, otro de los platos fuertes, gira en torno a la vida de Lola, de 18 años y transgénero, quien al enterarse de que por fin puede operarse, su madre, que es su único sostén económico, fallece. Cumpliendo los últimos deseos de su mamá, Lola y su padre, quienes están permanentemente en conflicto y no se ven desde hace dos años, emprenden un viaje hasta la costa belga. Ahí se darán cuenta de que el resultado del viaje puede no ser el que ambos esperaban.

De Suecia, se presentará “Tigers”, de Ronnie Sandahl, que es un viaje de vida o muerte a través de la industria del fútbol moderno. Con humor negro y una visión única del mundo del deporte, en su segundo largometraje como director, el realizador narra la historia real de cómo el talento futbolístico de 16 años Martin Bengtsson fue vendido a un importante club italiano y de qué manera ese sueño de la infancia se convirtió en una escalofriante pesadilla.

let there be light1.jpg De Eslovaquia. “Let There be Light”, sobre la relación padre e hijo.

Otra de las joyitas de la programación es “Let There be Light”, de Eslovaquia y República Checa. El film de Marko Skop trata sobre un hombre que se entera que en Eslovaquia su hijo adolescente se enroló en las milicias locales y es acusado de matar a un compañero de clase. Al empezar a investigar lo sucedido también descubrirá la verdad sobre sí mismo.

“Denominamos «De cara a la realidad» a este encuentro con el objetivo de que todos los países reúnan películas dentro de esta temática”, consignó Barceló, quien agregó que lo que se pretende es “mostrar los desafíos del contexto actual en Europa, que por la globalización son desafíos universales”.

En esta oportunidad, “por el contexto de la pandemia, estas películas muestran historias individuales que van intentando resolver un escenario cada vez más complejo como el que estamos viviendo”.

La productora del encuentro concluyó: “Siempre digo que el encuentro de cine europeo tiene el plus de contar con películas de países que no estamos habituados a ver en Argentina, y que si no es por este tipo de encuentros es cine que nunca llegaría a tener pantalla acá. Por eso creo que esta es una oportunidad única de ver filmes que, por ejemplo vienen de Hungría, Bélgica, Grecia o Eslovenia, que son países que generalmente nos parecen tan lejanos, pero al ver su cine, sus problemáticas y sus culturas nos damos cuenta de que en realidad no son tan lejanos”.