Formado en el Estudio de Comedias Musicales del teatro El Círculo, un buen día partió a Buenos Aires y empezó a hacer sus primeros palotes en el periodismo de espectáculos. Ahora no sólo se destaca como panelista en "Intrusos", por América, sino que tiene programa propio en CNN Radio y estrena su nuevo show, como comediante, a las órdenes de un referente de la comedia musical, Ricky Pashkus.

"Guido Concert. Algunos no nacieron para ser estrellas" se titula el show de este viernes, a las 21, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223), en una puesta en la que el teatro se volverá un set de televisión, y estará acompañado por bailarines, cantantes y actores. Casi como concretar el sueño del pibe en un espectáculo que tendrá mucho de autobiográfico: "Mi personaje es un antihéroe. Es mejor derrapar que no soñar. Soy un gran derrapador, me vivo poniendo en lugares que no son del todo cómodos, vivo el desafío a pleno".

—¿Cómo decidiste pasar del periodismo de espectáculos al mundo del espectáculo? ¿Te generó algún prejuicio verte de los dos lados del mostrador?

—En absoluto, siempre estuve en los dos lugares. Yo empecé mi carrera actuando y mi formación en Rosario fue en el Estudio de Comedias Musicales. Mi periodista y mi actor están todo el tiempo jugando entre sí. Mi objetivo es lograr ser un showman de la televisión, poder tocar muchas cuerdas de diferentes instrumentos. Esto es un nuevo comienzo, me encanta tener la posibilidad de pasar de un género a otro porque a los dos los conozco muy bien y soy muy feliz haciéndolos.

—¿Qué temas atravesás en tu show para generar humor?¿Nos podemos reír absolutamente de todo o hay cosas que son para llorar en vez de reírse?

—"Guido Concert" es una fiesta, de esas que no podés creer. Un show que te emociona, te hace pensar, te reís y también hay una cierta incomodidad sobre el final, porque habla de un tema tan sencillo como los sueños y cómo llevarlos a cabo. Pasás por todos los estados, es un show musical con mucho humor creado y pensado por Ricky Pashkus. Somos diez artistas en escena y con música en vivo. Cuando terminó la temporada en Buenos Aires, mis productores Diego -que también es rosarino- y José María me propusieron salir de gira y yo dije: "Tenemos que ir a Rosario y hacerlo mejor que en Buenos Aires". Y así va a ser, es mi ciudad, es mi gente y quería que tengan lo mejor. Hace 17 años que no piso un escenario en Rosario, estoy feliz de poder hacerlo con este show porque sé que es lo mejor que puedo ofrecerles.

—¿El título de tu show alude al estrellado, al perdedor y al antihéroe? ¿Abordaste esa temática desde algún trazo autobiográfico o por una mirada hacia el mundo del espectáculo en general?

—Absolutamente, mi personaje es un antihéroe. Habla de mi historia con muchos toques de actualidad. A los 17 me fui de Rosario a cumplir mi sueño, por suerte mi familia me apoyó y confío en mí. Sobre el final del show hay una frase que me genera mucha alegría poder decirla: "Es mejor derrapar que no soñar". Soy un gran derrapador, me vivo poniendo en lugares que no son del todo cómodos, vivo el desafío a pleno. Por suerte tengo el mejor equipo cerca. Se que está obra no va pasar inadvertida en los soñadores como yo. Todos se van a sentir identificados y también te va ayudar a tirarte a pileta y luchar por lo que querés.

—¿Qué te representa trabajar bajo las órdenes de Ricky Pashkus?¿A través de qué directivas o sugerencias sentís que es un aprendizaje permanente?

—Aprendo todo el tiempo. Ricky es el número uno de la comedia musical, él se puso el proyecto al hombro desde el día uno, es mi guía artístico, siempre me da sus devoluciones con mucho amor. Siempre le digo: "Vos dirigiste a Julio Chávez, a Guillermo Francella, a Enrique Pinti. ¿Por qué me dirigís a mi?". El se mata de risa, sin dudas es un acto de amor absoluto. Cuando vi al equipo creativo todos juntos lloré un montón. Soy un bendecido de tener a los mejores al lado mío, creando y generando. Estoy muy nervioso y expectante de cómo va tomar el público este nuevo show.

—¿Qué opinión tenés del periodismo de espectáculos? ¿Está banalizado o va camino a una etapa superadora?

—Soy muy fanático de mi trabajo, estudio y estoy todo el tiempo tratando de superarme, tomo mi trabajo con mucha responsabilidad. Mucha gente supone que ser periodista de espectáculos es fácil, a todos los que me lo dicen siempre los invito a que vayan a la tele y a la radio: no cualquiera puede hacer este trabajo. En mi caso hay mucha preparación y respeto. Voy por la nueva generación de los periodistas de espectáculos y me preparo para ser un referente.

—¿Tu plan es abandonar el periodismo para dedicarte a la carrera artística?

—Ahora estoy en "Intrusos", que es el programa número uno del espectáculo, ¡muy feliz, imaginate! Aprendiendo de Jorge (Rial), de mis compañeros y disfrutando mi presente. Además, estoy conduciendo los sábados en CNN Radio mi propio programa, que se llama "Todos juntos", con un equipo muy copado. Ni loco dejo nada, al contrario, me costó mucho hacerme mi lugar, estoy en uno de mis mejores momentos y voy a seguir por este camino mucho tiempo más, aunque quién te dice que pronto protagonice un musical, uno nunca sabe.