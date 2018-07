Hace diez años, Pity Alvarez, el líder de Viejas Locas, admitía en un entrevista que portaba armas para "adaptarse" a los tiempos. Hoy es buscado por la policía bonaerense como presunto autor de un crimen cometido en inmediaciones de Villa Lugano en base al testimonio de testigos.

"Yo ando armado porque los demás andan armados. Con un fierro te cagan, boludo", se excusaba en la entrevista al ser consultado por su actitud irresponsable y temeraria.

De hecho, en el disco "El exilio de las especies", grabado en 2008, el descocado artista explicaba los motivos por los cuales andaba por las calles con un revólver en la cintura.

"Si cada uno de nosotros no molestara al que tiene al lado/No habría tanta policía y yo no andaría armado", dice la letra del tema "Un secreto".

Más allá de la fama que generaban sus canciones, plagadas de letras crudas y con un mensaje claro hacia el desprecio que le provocaba el día a día, Pity vivió permanentemente en conflicto con la ley y los excesos, producto de la ingesta de diversas sustancias.

El extracto de la nota realizada en 2008 por la revista Rolling Stone, en la que habla de su relación con las armas y por qué comenzó a usarlas.

¿Por qué andás armado Pity?

Porque los pendejos, los fans, se me cruzan por las paredes... Y eso es propiedad privada: no saben cómo los puedo recibir yo.

¿Y cómo sabés que son fanáticos?

No... ¡Cómo sé quiénes son! Un par de veces tuve que tirar. No a pegar, ¡eh! Pero al aire. Y se van...

¿Pero no es muy de gangster reconocer que andás armado en un tema del disco?

Estamos en 2008. Yo me adapto a los tiempos. Me encantaría cagarme a trompadas, o que me caguen a trompadas. Paro ya pasó eso. Yo ando armado porque los demás andan armados. Con un fierro te cagan, boludo. Yo tengo que tener los mismos entrenamientos. Es como un samurái y un ninja. El samurái labura para el emperador y el ninja es un samurái piquetero. Si se encuentra un samurái y un ninja, tienen el mismo entrenamiento.

¿Y no te parece que si andás con un arma vas a conseguir que te peguen un tiro?

Sí. Pero es que la gente de mi barrio se cree que yo tengo mucha plata, ¿no? Porque salgo en la tele. Creen que te pagan por todo eso. Entonces me ven que ni laburo, que ando de chacoteo todo el día...