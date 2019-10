Pampita no ocultó su felicidad al recibir el Martín Fierro a la moda y con emotivas palabras describió lo que sentía en ese momento y también agradeció a su equipo de producción. Pero sin dudas, el momento más conmovedor se dio cuando le dedicó la estatuilla a sus hijos varones y, sin mencionarla, a Blanca, su hija fallecida en 2012.

"Se lo quiero dedicar a mis amores, que son los que me hacen sonreír todos los días. Mis tres varones que amo con locura, Bautista, Beltrán, Benicio, mi amor que estás allá arriba, y mi amor que estás en casa, que hoy me hacés sonreír más que nunca. Gracias Aptra por este premio y que vengan muchos más", dijo en el final de su mensaje luego de que le entregaran el premio.

Embed

Pampita recibió el galardón a la "Mejor alfombra roja". Y a penas tuvo la estatuilla en las manos, la modelo y conductora dijo: “Sí, yo me lo quería ganar. Me lo quería ganar porque amo la moda desde que tengo uso de razón, desde muy chica, siempre, siempre me gustó mucho. Y vengo de un lugar muy chiquito, de un pueblo muy chiquito, y la moda siempre me llamó la atención, me parecía fascinante".

>> Leer más: Pampita y Vicuña, con la pequeña Blanca siempre presente

Carolina recordó que "muchas veces no tenía un peso y me compraba una tela, me hacía algo para el fin de semana. Dos grandes mujeres me enseñaron a coser, mi abuela, mi mamá, y eso sirvió para el resto de mi vida. Y lo importante es las cosas que uno sueña, que tarde o temprano, si uno las sueña con muchas ganas, se hacen realidad".

Enseguida, agradeció a su equipo de colaboradores, al señalar: “Atrás mío siempre están ellos, mi gran equipo, Mechi Ugarte, mi estilista hace muchos años; Estefanía Novillo y sus chicas de Estudio Novillo; Zacarías Guedes, a la gente de Estudio H, que también me acompaña, y a muchos otros que me acompañaron durante mi carrera”, continuó, dejando un párrafo especial para sus colaboradores.