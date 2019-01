Pampita y Vicuña, con la pequeña Blanca siempre presente

La vida de Pampita y Benjamín Vicuña no es al misma desde el 8 de septiembre de 2012. Ese día, una septicemia generalizada terminó con la vida de su pequeña hija Blanca, de apenas seis años, tras una vacaciones en Cancún.

El actor, más abierto para referirse al episodio que cambió su vida, compartió una imagen muy tierna de la niña sonriendo y escribió: "Baila, mi niña".

Por su parte, Pampita publicó un video en Instagram Stories en el que muestra en detalle un ramo de rosas blancas.





La modelo ya se había referido al terrible momento vivido en PH: "No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta a la del resto de la gente. Cuando estoy mal por algo mío personal dicen 'bueno, se peleó con el novio'. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona, vivía en mi casa y estaba integrado a mi familia. Me destruye cuando se me cae un proyecto, y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca", aseguró cuando aún estaba distanciada de Pico Mónaco, con quien se reconcilió hace unos días.