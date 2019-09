Novaresio presentó a su novio: "La felicidad compartida es más plena"

El talentoso periodista rosarino Luis Novaresio terminó con el misterio y hoy presentó, a través de las redes sociales, a su pareja. La revelación se produjo hace algo más de diez días después de que al recibir el Martín Fierro como Mejor Conductor en Cable hiciera una dedicatoria muy especial, que en ese momento resultó un enigma. La pareja de Luis es el empresario inmobiliario Braulio Bauab.

Al pie de la foto que publicó en su cuenta de Instagram, en la que ambos aparecen abrazados, el rosarino escribió: "Muchas gracias por todos los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además, que compartirla la hace más plena. Eso".

El posteo del periodista (Foto: Instagram/ @luisnovaresio).

El adelanto fue en los Martín Fierro

Durante la última edición de los Martín Fierro de Cable, que se celebró el pasado lunes 9 de septiembre, Novaresio sorprendió a los presentes con una particular dedicatoria al recibir la estatuilla como Mejor Conductor.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y muy frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", sentenció en ese momento dejando un gran signo de interriogación sobre los destinatarios de la dedicatoria.

Sin embargo, unos días después cuando estuvo en el programa Ciudad Magazine trató de bajarle los decibeles a sus dichos y desestimó de que esa declaración hubiese tenido algún destinatario en particular. "Yo estaba seguro de que ese premio lo ganaba (Sergio) Lapegüe, porque se lo remerece... Esa era una de las últimas ternas, así que me relajé, tomé un toque de vino y lo que dije no fue ninguna declaración", argumentó por entonces.

Hoy, finalmente, el rosarino Luis Novaresio dejó atrás esas situaciones y decidió hacer pública su relación con su pareja.

¿Quién es Braulio Bauab?

Braulio Bauab es un empresario inmobiliario de 53 años, que también es martillero y corredor público, y cuenta con mucha experiencia en el rubro.

Amante de viajar y de las redes sociales, Bauab tiene una hija de 1 año y medio con Virginia Laino (43), que es Directora de Gestión de Riesgo de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien nunca estuvo en pareja con Laino, ambos se conocieron a través de una amiga en común y decidieron un régimen de coparentalidad para satisfacer el deseo de ambos de ser padres.