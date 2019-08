La historia de "Merlí" regresa a través de su discípulo

A principios de 2018 la serie catalana "Merlí" se transformó en un éxito en Argentina. La historia de Merlí Bergeron, un singular profesor de Filosofía que estimula a sus alumnos a pensar libremente, atrapó tanto a adultos como a adolescentes. En principio la serie de tres temporadas fue un suceso en España, pero después explotó en Latinoamérica a través de Netflix. Ahora, a más de un año de aquel suceso, se terminó de grabar en Barcelona el spin-off de "Merlí", una continuación de la historia que se titula "Sapere Aude" (Atrévete a saber).

En este spin-off el protagonismo recae en el discípulo de Merlí, Pol Rubio (el actor de 23 años Carlos Cuevas), que llegará a la Facultad de Filosofía como un desorientado estudiante más en busca de un nuevo referente académico y vital. La secuela se sitúa apenas cuatro meses después del final de la ficción original, que termina con la muerte del insólito profesor de Filosofía.

"Sapere Aude" se estrenará en diciembre en España en Movistar , pero aún no hay noticias de su arribo a Netflix. De todas formas, teniendo en cuenta el éxito de "Merlí", lo más probable es que la popular plataforma la termine comprando para su división en Latinoamérica.

Los seguidores de "Merlí" apostaban a que el spin-off renacería con el líder rebelde Pol convertido en profesor de Filosofía y heredero de su mentor. Así lo sugería el último capítulo del producto original. Pero esta nueva serie presenta a un destronado Pol metido en la piel de un novato universitario con la obligación de madurar y de construir su identidad desde cero. "Esa misma evolución estoy viviendo ahora", dijo Cuevas entre risas. "El tono del guión es ahora más sereno y adulto, aunque la esencia de «Merlí» sigue ahí: juventud, ganas de vivir, filosofía como enlace entre tramas, estudiantes tratados como adultos y reivindicación de la libertad sexual", explicó.

"Pol empieza el primer capítulo muy perdido", agregó el actor. "No sabe qué hacer con su vida ni qué estudiar. Cree que sin la figura de su referente no será capaz. Pero al final decide estudiar Filosofía. Por él y por Merlí", señaló. "La temporada mostrará la transición de Pol, la evolución que sigue, con todas las contradicciones e inseguridades", añadió.

La profesora que marcará el paso de Pol por la universidad será la catedrática de Etica María Bolaño, interpretada por María Pujalte. Capaz de competir en carisma con Merlí, Bolaño es una docente complicada que dará mucho juego y se centrará en Pol. "Mi personaje es una mujer dominante y autodestructiva que pasa por un mal momento, lo que la afecta en el día a día", apuntó Pujalte.

"Sapere Aude" no es "Merlí 4", según aseguran sus autores. Son sólo otros cuatro los personajes que reaparecen en la secuela: Bruno (David Solans), su abuela (Anna María Barbany), el padre de Pol (Boris Ruiz) y la profesora Gloria (Assun Planas). Y Merlí aparece fugazmente en el primer capítulo, "pero que nadie espere un zombi o algo como Ghost", subrayó el creador y guionista de la ficción, Héctor Lozano.

Más profunda. La filosofía vuelve a ser un eje de la serie. "Es marca de la casa", dijo Lozano, "pero esta vez no dedicamos un capítulo a cada filósofo. Se habla más de conceptos, sobre todo de ética, con algo de metafísica. Queremos hacer una cosa un poco más profunda. En el fondo es el mismo estilo, pero habrá más debate en el aula, más gente hablando", adelantó. En el spin-off también hay más sexo y situaciones cómicas que en el original. "Queremos una serie fresca. Queremos generar en el espectador ganas de volver a la universidad", dijo por su parte el director de la serie, Menna Fité.

Otro cambio se da desde la magnitud de la producción. "Hay más dinero", afirmó Lozano. "Eso no significa que no haya que hacer ajustes, pero creo que quedará mejor. He visto los primeros resultados y el equipo es mejor, no de personas sino de cámaras, con muchos extras", explicó. El guionista incluso habló de unos 3.000 extras. "Creo que tenemos más que «Game Of Thrones»", bromeó.

Una idea brillante. El protagonista Carlos Cuevas está súper entusiasmado por el desafío que supone este spin-off. Y está orgulloso de que la Filosofía pueda dar pie a una serie de éxito. "Esta era una serie local que después pegó un pelotazo brutal en Netflix. Ahora Movistar decide seguir con ella. Todo esto es por el guión. Es una idea brillante, hablar de Filosofía en esta era. Cuando empezamos, el ministro (José Ignacio) Wert se planteaba quitar la asignatura y conseguimos que no pasara", relató.

El guión, para Cuevas, es la clave del encanto. "Cuando un personaje está bien escrito es una verdadera bendición. Y este tiene una evolución brutal, muchas capas", señaló. Además, el joven actor tiene la ventaja de haber vivido la misma evolución. "Empecé con 19 años y ahora tengo 23. Pol llega de ser el rey en el instituto y no es nada en la Universidad. Ya no sirven los mismos trucos. Aquí no gana el fuerte, sino el más listo", afirmó.

La actriz argentina Azul Fernández se sumó al elenco

La repercusión que tuvo “Merlí” en la Argentina no pasó inadvertida para los productores de la serie. Por eso “Sapere Aude” tendrá a una actriz argentina en su reparto. Se trata de Azul Fernández, una porteña de 22 años que trabajó en telenovelas como “Campanas en la noche” y “La Leona”. La actriz fue elegida a través de una audición que grabó desde su casa, después de haberse preparado con un coach. Su personaje se llamará Minerva, una joven argentina que vive en Barcelona hace dos años y será compañera de universidad de Pol Rubio, el protagonista de la serie. Para interpretar su papel, Azul debió aprender a hablar en catalán. Con su personaje de Bruna, Azul Fernández se convirtió en una revelación en “Campanas en la noche”, la ficción que protagonizaron Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador. También participó en obras teatrales y en la novela “La Leona”, con Nancy Dupláa.