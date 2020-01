Fuerte polémica por el abultado cachet de Abel Pintos

Abel Pintos es uno de los artistas más queridos de la Argentina No obstante, como inevitablemente les pasa a las celebridades, no puede escapar a las polémicas. Y eso que el cantante he hecho culto de su intimidad y de escapar a los flashes indiscretos.

Pintos está de gira por la costa uruguaya en compañía de su novia, Mora Calabrese, con quien visitó Punta del Este. El cantante combina así una agenda repleta de shows en Uruguay y en la Argentina, con el descanso y el relax con su pareja.

Sin embargo, una inesperada revelación le dejó en el ojo de la tormenta. El intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, reveló el motivo por el que decidió no contratar a Pintos para actuar en la localidad a su cargo y estalló el escándalo.

¿Qué fue lo que dijo? Contó cuando le pidió el cantante por un show y, ante cifra que le pareció desmedida, decidió invertir el que tenía previsto pagarle al músico, en salud pública, y en "revalorizar a los artistas locales".

"La presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actúe unos minutos y luego se vaya a casa con 6 millones de pesos", aseguró. Además, subrayó que "el Estado está para brindar soluciones", por lo que el Municipio no invertirá una suma tan alta en un evento.

Según informó el equipo del jefe comunal, la edición del festival Navidad en los Cerros de este año, a diferencia de otras, será con artistas locales. Además, se supo que la entrada será un bono contribución y que, con lo recaudado, se comprará el vehículo sanitario.