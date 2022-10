El rosarino Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022

Finalmente la gente salvó a Agustín y Tomás, con el 54,9% de votos negativos, abandonó de inmediato la casa. El conductor del ciclo, Santiago del Moro, anunció que el rosarino estará este lunes en el debate.

"Los voy a extrañar, somos un grupo", se despidió de algunos de sus compañeros entre llantos.

Con la casa claramente dividida en dos grupos y Walter "Alfa" Santiago a salvo de la placa (ya que Martina ganó la competencia de líder semanal y decidió liberarlo de ir a la votación), Tomás no pudo pasar la primera elección del público.

Apenas se le comunicó que había perdido por el voto de la gente, el rosarino fue en busca de su valija y Gran Hermano le anunció que debía abandonar la casa tras despedirse uno por uno de sus compañeros con un beso.

"La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos. Hice lo que pude, jugué como pude, no me arrepiento", les dijo, y luego dejó la casa más famosa del país para dirigirse al estudio con Del Moro.