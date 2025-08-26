La Capital | escenario | documental

El documental como eje de una muestra en pleno desarrollo

"Panorama Iberoamericano" exhibe valiosos títulos de esta modalidad audiovisual. En el Parque de España

26 de agosto 2025 · 19:05hs
La revista web eleclipse2.wordpress.com y el Centro Cultural Parque de España están presentando la Cuarta Muestra de Documental de Creación, que arrancó el pasado 22 de agosto. "Panorama Iberoamericano" exhibe títulos exponentes de esa modalidad audiovisual, con la curaduría de Gustavo Galuppo, Pablo Romano, Juan Aguzzi y Hernán Aliani.

¿Debe el documental de creación responder a algún tipo de verdad o hablar en su nombre, o, por el contrario, deberá hacer palpable su disconformidad con las estructuras narrativas dominantes para que sean ostensibles la materia del ensayo, de la búsqueda, porque nunca hay nada inamovible y el misterio será parte constitutiva de cada imagen, y de allí su riqueza, su encanto, su profundidad? A su modo, cada una de estas películas responde a ese interrogante.

La muestra propone estas piezas audiovisuales porque en ellas puede verse cómo se articula la heterogeneidad de los fragmentos de la experiencia pública e íntima no solo a partir de ser parte de esa experiencia, sino empapándose de las experiencias de los otros y teniendo en cuenta las diferencias, en el intento de condensar el antagonismo inevitable entre realidad y sentimientos. En la conciencia del abismo y la rapidez con que todo puede destruirse en un mundo colapsado, estas creaciones se acercan a una experiencia radical. Lejos de las películas que persiguen ser comercialmente efectivas y responder a un público determinado, estas películas portan cierta agudeza para descubrir bajo las imágenes y dentro de ellas un vasto campo de indagación y una vibrante atmósfera de razones que hacen ver, en las cosas representadas, los símbolos de una realidad más significativa.

Dos pelíciulas, "Dejar Romero", de Alejandro Mouján y Hernán Khourian (2024, Argentina), y "L’addio, de Toia Bonino" (2024, Argentina), ya fueron exhibidas. Restan "Tierra sola", de Tiziana Panizza (2017, Chile) y "Canción para una dama en la sombra", de Carolina Astudillo (2020, España).

"Tierra sola": viernes 29 de agosto a las 19

Un investigador encontró 32 documentales filmados en Isla de Pascua hace casi un siglo. En todos hay imágenes de los Moai, pero apenas aparecen sus habitantes, en ese momento bajo una colonización cruel, tratados como esclavos y encerrados en su propio pueblo por más de 60 años. Desesperados, muchos de ellos se fugaron en precarios botes hacia alta mar. “Tierra sola” cuenta esa historia y el registro de su prisión actual; una pequeña comunidad custodiada por gendarmes nativos y chilenos. ¿Dónde iría un fugitivo en la isla más remota del planeta?

"Canción para una dama en la sombra": sábado 30 de agosto a las 19

Tras luchar en el bando republicano durante la Guerra Civil española, un hombre se exilia en Francia. Su mujer se queda con sus hijos esperándolo en un pueblo catalán, y entra a trabajar en una fábrica para sacar a su familia adelante. Él le escribe numerosas cartas, pero los años pasan y no regresa. Un coro griego va relatando historias de las tantas Penélopes que no sucumbieron a la trampa del telar y a la espera impasible tras la Guerra Civil.

