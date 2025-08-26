El documental como eje de una muestra en pleno desarrollo "Panorama Iberoamericano" exhibe valiosos títulos de esta modalidad audiovisual. En el Parque de España 26 de agosto 2025 · 19:05hs

Imagen de "Canción a una dama en la sombra".

La revista web eleclipse2.wordpress.com y el Centro Cultural Parque de España están presentando la Cuarta Muestra de Documental de Creación, que arrancó el pasado 22 de agosto. "Panorama Iberoamericano" exhibe títulos exponentes de esa modalidad audiovisual, con la curaduría de Gustavo Galuppo, Pablo Romano, Juan Aguzzi y Hernán Aliani.

¿Debe el documental de creación responder a algún tipo de verdad o hablar en su nombre, o, por el contrario, deberá hacer palpable su disconformidad con las estructuras narrativas dominantes para que sean ostensibles la materia del ensayo, de la búsqueda, porque nunca hay nada inamovible y el misterio será parte constitutiva de cada imagen, y de allí su riqueza, su encanto, su profundidad? A su modo, cada una de estas películas responde a ese interrogante.

La muestra propone estas piezas audiovisuales porque en ellas puede verse cómo se articula la heterogeneidad de los fragmentos de la experiencia pública e íntima no solo a partir de ser parte de esa experiencia, sino empapándose de las experiencias de los otros y teniendo en cuenta las diferencias, en el intento de condensar el antagonismo inevitable entre realidad y sentimientos. En la conciencia del abismo y la rapidez con que todo puede destruirse en un mundo colapsado, estas creaciones se acercan a una experiencia radical. Lejos de las películas que persiguen ser comercialmente efectivas y responder a un público determinado, estas películas portan cierta agudeza para descubrir bajo las imágenes y dentro de ellas un vasto campo de indagación y una vibrante atmósfera de razones que hacen ver, en las cosas representadas, los símbolos de una realidad más significativa.

Dos pelíciulas, "Dejar Romero", de Alejandro Mouján y Hernán Khourian (2024, Argentina), y "L’addio, de Toia Bonino" (2024, Argentina), ya fueron exhibidas. Restan "Tierra sola", de Tiziana Panizza (2017, Chile) y "Canción para una dama en la sombra", de Carolina Astudillo (2020, España).