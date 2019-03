Adrián Barilari regresa con clásicos del rock

Cambios. "Las plataformas digitales son necesarias. Si no estás en ese formato te quedás afuera", dijo Barilari.

Adrián Barilari, conocido por ser uno de los integrantes de la banda Rata Blanca, regresa a Rosario para mostrar su disco solista "Canciones doradas", hoy, a las 23.30, en Floyd Rock Pub (Dorrego 1362). El disco está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el setlist programado para esta gira, se encuentran también temas como "I still have Found", de U2; "Pretty Woman" y "Lo haremos a mi modo", de Lenny Kravitz, y "Como yo nadie te ha amado", de Bon Jovi, entre otros covers.

Como vocalista de Rata Blanca, banda con la cual grabó un total de ocho álbumes, Barilari recorrió los más grandes escenarios de Argentina, Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. También integró Alianza en los 90, y como solista editó cuatro trabajos: "Barilarien" (2003), junto a los músicos de Nightwish; "Canciones doradas" (2007), con reversiones de canciones clásicas del rock y el pop; "Abuso de poder" y "Barilari 4", su más reciente obra.

La banda que lo acompaña en esta gira está compuesta por Norberto "Beto" Topini (batería), Guillermo De Medio (teclado y coros), Javier Bisione (bajo y coros) y Ariel Vergara (guitarra).

—Después de más de 30 años de carrera, ¿en qué momento profesional te encontrás hoy?

—Creo que es el mejor momento. Digo siempre el mejor momento porque es una carrera muy larga, muy exitosa y uno por ahí no mide las circunstancias en cuanto a que el tiempo pasa muy rápido y sigue haciendo. Hoy me encuentro con un quinto disco solista que lo estoy presentando en marzo que me hace muy feliz, ya que seguir en carrera después de tantos años y sostenernos nunca es fácil.

—Además de Rata Blanca, ¿cuál de todos tus proyectos musicales te enriqueció más artísticamente?

—Lo que mas me enriqueció fue haber participado en mi primer disco solista, haber tenido a músicos como Nightwish y poder grabar en Finlandia, en Buenos Aires y en Alemania y sacar un disco que salió por todo el mundo en el año 2003. Fue mi primer álbum solista y creo que esa fue la parte mas emblemática en cuanto a mi carrera solista, fue el comienzo de esta carrera que hoy tengo, y la que quizá también me dio y me enseñó muchísimo.

—¿El disco Canciones Doradas te acerca a un público diferente al del heavy metal al que siempre estuviste acostumbrado?

—"Canciones doradas" es el disco que me acerca a otro público, a uno mas variado, de distinta edad, son canciones que yo canté durante mi adolescencia en inglés y hoy las puedo hacer en español, las adaptamos y a la gente le gusta mucho, así que también me acerca a ellos de una manera distinta. Es un publico que uno puede tener mas cercano en los bares, en las discotecas y poder charlar con el público. A esta altura hoy me hace muy feliz porque la gente también quiere tener acercamiento con el artista. Y "Canciones doradas" fue el disco que mas se vendió en mi carrera.

—¿Cómo influyen hoy las plataformas digitales en el negocio de la música?

—Las plataformas digitales son necesarias. Hoy si no estás dentro de este tipo de formato te quedás fuera del circuito. Creo que con el tiempo van a tomar todavía una preponderancia mas importante y nosotros los que venimos de los 80, tenemos que aggionarnos y también estar participando de esto que es la forma que viene el disco. El CD está desapareciendo y los formatos digitales están funcionando en todo el mundo al igual que las radios digitales. De a poco cada vez van a ir creciendo día a día y me parece que es lo que viene de acá a un futuro muy cercano y todo lo que va a funcionar. Tengo la impresión de que si no lo hacemos, si no nos ponemos al día, vamos a estar afuera.