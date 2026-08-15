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Zadig&Voltaire la tienda exclusiva de Alto Rosario customiza tus bolsos

15 de agosto 2026 · 00:00hs
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Paula Broglia

Paula Broglia, Guillermina Gasparini y Mel del Barrio

Zadig&Voltaire ofrece el programa de personalización Express Yourself. Así, Paula Broglia, Guillermina Gasparini y Mel del Barrio Cloé y Erica Avilés adaptan bolsos, pequeña marroquinería y calzado con pines, correas intercambiables, iniciales y parches de estilo universitario. Además, el espacio cuenta con conceptos como Swing Your Wings para cambiar las alas metálicas o con pedrería en líneas icónicas. Las clientas respondieron a la invitación y participaron felices con sus bolsos y carteras.

Alma Robisso, Abril Piacenza y Lourdes Maura

Alma Robisso, Abril Piacenza y Lourdes Maura

Cloé y Erica Avilés

Cloé y Erica Avilés

Mariela Bruno y María Urquiza

Mariela Bruno y María Urquiza

Guadalupe Mionnet, Ludmila Godoy, Naiara Cavigioli y Georgina Avellaneda

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Virginia y Clara Berghella

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