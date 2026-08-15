Zadig&Voltaire la tienda exclusiva de Alto Rosario customiza tus bolsos

Zadig&Voltaire ofrece el programa de personalización Express Yourself. Así, Paula Broglia, Guillermina Gasparini y Mel del Barrio Cloé y Erica Avilés adaptan bolsos, pequeña marroquinería y calzado con pines, correas intercambiables, iniciales y parches de estilo universitario. Además, el espacio cuenta con conceptos como Swing Your Wings para cambiar las alas metálicas o con pedrería en líneas icónicas. Las clientas respondieron a la invitación y participaron felices con sus bolsos y carteras.