Folclore del mejor nivel en el Teatro El Círculo

El Chaqueño Palavecino, uno de los máximos exponentes de la música folclórica visitó la ciudad y sus fanáticos dijeron presente en el teatro

15 de agosto 2025 · 00:00hs
Chaqueño Palavecino

Chaqueño Palavecino

Con la presencia del Chaqueño Palavecino en la ciudad, el teatro abrió sus puertas para los amantes de la música folclórica, que dijeron presente para ver a su exponente máximo. Los suscriptores de BLC participaron del sorteo de entradas y de descuentos.

Teatroelcirculo (2)
Norma García, Kiara y Lucía Costa

Norma García, Kiara y Lucía Costa

Teatroelcirculo (4)
Daniel Miranda y Blanca Duarte

Daniel Miranda y Blanca Duarte

Teatroelcirculo (5)
Joaquín Gaitán y Valentina Turati

Joaquín Gaitán y Valentina Turati

Teatroelcirculo (6)
Gisela Barcena y Mauricio Fermentino

Gisela Barcena y Mauricio Fermentino

Teatroelcirculo (8)
Lázaro y Ayelén Machuca

Lázaro y Ayelén Machuca

Por Martín Stoianovich

Ovación
La Ciudad
