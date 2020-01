Un año para hacer la plancha y esperar

“Este no va a ser un año para agrandar la fábrica, habrá que sostenerse”. La frase pertenece a Carlos Castellani, fabricante de maquinaria agrícola y ex funcionario del Banco de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. De regreso al llano, el empresario hizo declaraciones sobre la situación económica y las perspectivas para el año que se inicia. De las retenciones dijo que siempre son “un castigo” para quien produce, y de la cosecha que “viene bien” pero que aun así prevé pocas ventas para su compañía, radicada en Las Parejas, porque las tasas de interés son muy altas. Sostuvo que todavía no vislumbra cuál será la política del gobierno de Alberto Fernández al respecto y dijo que lo que necesita la industria es que los bancos ofrezcan a los productores financiación a largo plazo, algo que hoy no existe. Sobre el presente fue categórico: dijo que prácticamente no hay operaciones de venta de tractores y maquinaria agrícola. Radiografía de alguien que conoce de qué habla.

Tiene ocho causas pero igual será embajador

Sergio Uribarri es un hombre con suerte: pese a que es investigado en ocho causas judiciales, el ex gobernador de Entre Ríos fue designado por el gobierno nacional como embajador en Israel. De hecho, el gobierno de aquel país ya le otorgó el placet de rigor, pese a que su designación todavía debe ser aprobada por el Senado de la Nación. Lo curioso es que la mayoría de las causas en las que lo investigan por corrupción (en algunas de ellas por desviar fondos para solventar su fallida campaña presidencial en 2015) irán este año a juicio oral, con lo cual Uribarri debería sentarse en el banquillo de los acusados.

Un premio para el presentador de Cristina

En la gira que Cristina Fernández de Kirchner hizo por el país para presentar “Sinceramente”, la ahora vicepresidenta de la Nación siempre fue acompañada por un presentador, el escritor y periodista Marcelo Figueras. Pues bien: ahora el hombre tendrá su premio ya que según se supo ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ultrakirchnerista Axel Kicillof, decidió ponerlo al frente de Radio Provincia. La decisión se oficializará cuando salga publicada en el Boletín Oficial en los próximos días y una vez que esto suceda, Figueras tomará el mando de la emisora con sede en La Plata y que se escucha en el dial 1270 de AM y 97.1 del FM. Actualmente, Figueras trabaja como editor de El Cohete a la Luna, la web donde, entre otros, escribe Horacio Verbitsky. Pero en breve tendrá nueva tarea.