En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Central derrotó 3 a 2 Atlético Tucumán y quedó a un punto de los líderes Boca y Argentinos. Gran triunfo canalla
Central (53 puntos) derrotó 3 a 2 a Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Clausura y quedó a un punto de Boca y Argentinos, que ya ganaron sus respectivos partidos y llegaron a las 54 unidades.
El resultado previo positivo para Central fue el empate de Independiente Rivadavia (53 puntos) ante Tigre en Mendoza.
Final del partido Central 3, Atlético Tucumán 2.
Gol de Central: 80' Julián Fernández
Comenzó el segundo tiempo.
Final de un frenético primer tiempo.
42' empató Ramiro Ruiz Rodríguez para los tucumanos.
37' gol de Atlético Tucumán: Alexis Canelo.
Con dos goles del Gato Ávila, Central gana 2 a 0 en Tucumán.
Comenzó el partido el partido.
Por ello no sumar de a tres dejaría relegado al equipo de Jorge Almirón en cuanto a buscar el bicampeonato de la anual y asegurar su boleto directo a la Copa Libertadores 2027 por esta vía.
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La visita de este sábado, desde las 20, a Atlético Tucumán es una prueba de fuego más, de esas que el Canalla viene afrontando en los últimos tiempos.
En este desafío sufre las bajas notorias de Franco Ibarra y Federico Navarro por lesiones.
La abundante y variada propuesta en los paseos comerciales convocaron a una multitud en medio de música y espectáculos en una noche que ya es un clásico