En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Central derrotó 3 a 2 Atlético Tucumán y quedó a un punto de los líderes Boca y Argentinos. Gran triunfo canalla

El Gato Ávila anotó por duplicado para Central en Tucumán.

Central (53 puntos) derrotó 3 a 2 a Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Clausura y quedó a un punto de Boca y Argentinos, que ya ganaron sus respectivos partidos y llegaron a las 54 unidades.

El resultado previo positivo para Central fue el empate de Independiente Rivadavia (53 puntos) ante Tigre en Mendoza.

Gol de Central: 80' Julián Fernández

¡¡QUÉ GOLAZO!! ¡JULIÁN FERNÁNDEZ SE MANDÓ UNA CORRIDA INFERNAL Y DEFINIÓ DE ZURDA PARA QUE CENTRAL PASE AL FRENTE EN EL MARCADOR VS. ATLÉTICO TUCUMÁN!



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Comenzó el segundo tiempo.

Final de un frenético primer tiempo.

42' empató Ramiro Ruiz Rodríguez para los tucumanos.

¡PARTIDAZO EN EL MONUMENTAL JOSÉ FIERRO! ¡Ruiz Rodríguez se filtró en la defensa y firmó el empate para Atlético Tucumán ante Rosario Central!



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37' gol de Atlético Tucumán: Alexis Canelo.

¡CON LA NUCA! Alexis Canelo definió de espaldas al arco y descontó para Atlético Tucumán vs. Rosario Central. ¡Qué recurso!



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Con dos goles del Gato Ávila, Central gana 2 a 0 en Tucumán.

¡¡ESTÁS LOCO, GATO!! ¡GASTÓN ÁVILA SACÓ UN CENTRO/ARCO Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN!



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¡LOS CANALLAS SALIERON CON TODO! Ángel Di María buscó con el centro bajo y el Gato Ávila la desvió para el primero de Central vs. Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro.



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Comenzó el partido el partido.

Por ello no sumar de a tres dejaría relegado al equipo de Jorge Almirón en cuanto a buscar el bicampeonato de la anual y asegurar su boleto directo a la Copa Libertadores 2027 por esta vía.

Leer más: Central ya llegó a Tucumán y su arribo fue con una flor de esperanza

Una prueba de fuego para Central

La visita de este sábado, desde las 20, a Atlético Tucumán es una prueba de fuego más, de esas que el Canalla viene afrontando en los últimos tiempos.

En este desafío sufre las bajas notorias de Franco Ibarra y Federico Navarro por lesiones.

Las incidencias de Atlético Tucumán y Central