La Capital | Congreso

El Primer Congreso Bioquímico del Paraná reunió en Rosario a referentes de la Salud y la Ciencia nacional

El evento marcó el esperado retorno a la presencialidad de la comunidad científica de la región. Hubo cerca de 600 asistentes, cursos de vanguardia y se premiaron las mejores investigaciones del año

10 de junio 2026 · 17:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Primer Congreso Bioquímico del Paraná reunió en Rosario a referentes de la Salud y la Ciencia nacional

Los pasados 3, 4 y 5 de junio, los salones de Puerto Norte en la ciudad de Rosario se transformaron en el epicentro de la ciencia con la realización del Primer Congreso Bioquímico del Paraná. Organizado en forma conjunta por los Colegios de Bioquímicos de la Provincia de Santa Fe (1ra. y 2da. Circunscripción) y el Colegio Bioquímico de Entre Ríos, el encuentro reunió a cerca de 600 asistentes y consolidó un espacio de fuerte identidad científica, tecnológica e institucional con proyección nacional e internacional.

La primera jornada del evento estuvo marcada por una intensa actividad de formación a través de cursos pre-congreso. Especialistas de renombre participaron para abordar las tempeticas de Bioquímica Regenerativa; Bioquímica del Entrenamiento Deportivo; Microbiología Molecular y Gestión y Control de la Calidad en el Laboratorio.

Uno de los momentos más destacados fue la Conferencia Inaugural brindada por el Dr. Luis Quiñones Sepúlveda, Profesor Titular de la Universidad de Chile y referente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética y Medicina Personalizada (SOLFAGEM) . El especialista expuso magistralmente sobre los "Retos y desafíos de la implementación clínica de la farmacogenómica en Latinoamérica" .

ChatGPT Image 10 jun 2026, 05_29_00 p.m.

Innovación y temas de vanguardia

A lo largo de los dos días de Congreso, el programa científico abordó problemáticas de altísimo impacto para la salud pública. Entre los ejes principales, se debatió sobre la resistencia antimicrobiana y el estudio del microbioma humano combinando desde la secuenciación hasta herramientas de machine learning. También ganaron protagonismo las mesas de discusión sobre oncogenómica de precisión y el uso de biopsia líquida para el tamizaje oncológico . Asimismo, el uso de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los procesos del laboratorio clínico y la actualización en marcadores biológicos tempranos para la enfermedad de Alzheimer demostraron que la bioquímica de la región se encuentra en la primera línea de la innovación tecnológica.

Reconocimiento a la investigación

La investigación científica local y nacional tuvo su espacio de exposición oral y formato e-poster . Con decenas de estudios presentados por profesionales de la salud, el comité evaluador destacó la calidad metodológica y el impacto clínico de las propuestas. Hacia el cierre del evento, se celebró la tradicional ceremonia de clausura, donde se otorgaron menciones especiales y se premiaron de manera formal a los dos mejores trabajos científicos del congreso . Esta distinción no solo coronó el esfuerzo de los investigadores, sino que reafirmó el compromiso del Congreso con la excelencia académica y el avance de las ciencias bioquímicas al servicio de la comunidad.

13.-

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Lo último

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial como un ajuste a cuenta de la deuda

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Una nota de La Capital sobre el declive del socialismo santafesino derivó en un cruce político dentro de la alianza oficialista. El diputado Paulón cuestionó el parque acuático impulsado por el municipio y Ariel Bermúdez le respondió con dureza en redes
El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual
Policiales

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Ovación
La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos
Ovación

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Policiales
Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel
Policiales

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

La Ciudad
Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Por Matías Petisce
La Capital

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario