El Primer Congreso Bioquímico del Paraná reunió en Rosario a referentes de la Salud y la Ciencia nacional

Los pasados 3, 4 y 5 de junio, los salones de Puerto Norte en la ciudad de Rosario se transformaron en el epicentro de la ciencia con la realización del Primer Congreso Bioquímico del Paraná . Organizado en forma conjunta por los Colegios de Bioquímicos de la Provincia de Santa Fe (1ra. y 2da. Circunscripción) y el Colegio Bioquímico de Entre Ríos, el encuentro reunió a cerca de 600 asistentes y consolidó un espacio de fuerte identidad científica, tecnológica e institucional con proyección nacional e internacional.

La primera jornada del evento estuvo marcada por una intensa actividad de formación a través de cursos pre-congreso. Especialistas de renombre participaron para abordar las tempeticas de Bioquímica Regenerativa; Bioquímica del Entrenamiento Deportivo; Microbiología Molecular y Gestión y Control de la Calidad en el Laboratorio.

Uno de los momentos más destacados fue la Conferencia Inaugural brindada por el Dr. Luis Quiñones Sepúlveda, Profesor Titular de la Universidad de Chile y referente de la Sociedad Latinoamericana de Farmacogenética y Medicina Personalizada (SOLFAGEM) . El especialista expuso magistralmente sobre los "Retos y desafíos de la implementación clínica de la farmacogenómica en Latinoamérica" .

Innovación y temas de vanguardia

A lo largo de los dos días de Congreso, el programa científico abordó problemáticas de altísimo impacto para la salud pública. Entre los ejes principales, se debatió sobre la resistencia antimicrobiana y el estudio del microbioma humano combinando desde la secuenciación hasta herramientas de machine learning. También ganaron protagonismo las mesas de discusión sobre oncogenómica de precisión y el uso de biopsia líquida para el tamizaje oncológico . Asimismo, el uso de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los procesos del laboratorio clínico y la actualización en marcadores biológicos tempranos para la enfermedad de Alzheimer demostraron que la bioquímica de la región se encuentra en la primera línea de la innovación tecnológica.

Reconocimiento a la investigación

La investigación científica local y nacional tuvo su espacio de exposición oral y formato e-poster . Con decenas de estudios presentados por profesionales de la salud, el comité evaluador destacó la calidad metodológica y el impacto clínico de las propuestas. Hacia el cierre del evento, se celebró la tradicional ceremonia de clausura, donde se otorgaron menciones especiales y se premiaron de manera formal a los dos mejores trabajos científicos del congreso . Esta distinción no solo coronó el esfuerzo de los investigadores, sino que reafirmó el compromiso del Congreso con la excelencia académica y el avance de las ciencias bioquímicas al servicio de la comunidad.