Ucrania anuncia su "ofensiva de primavera" contra Rusia

Según un análisis de la agencia Associated Press, Kiev se enfrenta a una duda clave: ¿cómo pueden los militares ucranianos desalojar a las fuerzas del Kremlin de la tierra que están ocupando? Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, pero sus ataques por múltiples frentes no alcanzaron casi ninguno de los objetivos principales, en especial Kiev y Jarkov, las dos ciudades más importantes de Ucrania. Debieron retirarse con enormes pérdidas de allí y se concentraron desde abril de 2022 en el este, el Donbás, donde iniciaron una campaña lenta y sangrienta, en la que ganaron territorio muy despacio y perdieron miles de soldados. El caso de la ciudad de Bajmut, que hace siete meses está bajo asedio ruso y aún no cayó, es un ejemplo de este desgaste. Sólo en Bajmut, se estima que Rusia perdió hasta ahora entre 6 y 7 mil soldados.