Rusia dijo que "es real" el riesgo de una Tercera Guerra Mundial

La advertencia la formuló el jefe de la diplomacia rusa, Sergéi Lavrov. China, país aliado a Rusia, salió de inmediato a decir que "no quiere" una Tercera Guerra

Ante las sanciones sin precedentes contra Moscú de los países occidentales y su creciente apoyo militar a Ucrania, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, advirtió que "el peligro (de una guerra mundial) es grave, es real, no se puede subestimar" .

Sin embargo, este martes, el gobierno de China, que sostiene una alianza con los rusos, señaló que “China no quiere la Tercera Guerra Mundial”. Y agregó que quiere un acuerdo entre las partes.

Se entiende que Rusia no puede tomar la más grave iniciativa sin consultar a Beijing, que es la otra superpotencia con EE.UU. Si China se resiste es objetivamente muy difícil que Vladimir Putin pueda arrastrar a los chinos al borde del infierno atómico.

Lavrov también acusó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski de "aparentar" que negocia. "Es un buen actor (...), si se observa con atención y se lee con cuidado lo que dice, se encontrarán miles de contradicciones", indicó.

"La buena voluntad tiene límites. Y si no es recíproca, no contribuye al proceso de negociaciones (...) Pero seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por Zelenski", dijo citado por agencias rusas.

Además, Lavrov alertó este lunes de que el peligro de una guerra nuclear "es grave, es real, no debe subestimarse". En una entrevista con el programa Big Game en Channel One, reproducida por varias agencias rusas, Lavrov dice que aunque "la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse".

Recordó que en enero los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear. "Esta es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y, por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora, cuando los riesgos son bastante significativos", dijo.

Además, afirmó que las armas enviadas por Occidente a Ucrania para que se defiendan de la invasión rusa se convertirán en un objetivo legítimo para las fuerzas armadas enviadas por Moscú para invadir el país vecino.

Según Lavrov, los depósitos de armas en el oeste de Ucrania ya se han convertido repetidamente en tales objetivos.

"Si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia a través de un representante y arma a este representante, entonces todo es justo en el amor y la guerra. Por cierto, en cuanto al envío de armas, este es otro ejemplo más de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio 'Hago lo que me place", afirmó.