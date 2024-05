Paul Auster: "Si Obama pierde las elecciones será por el color de su piel"

Según Auster, "los europeos no son conscientes del calibre de la presión a la que (Obama) está sometido en EEUU porque ser el primer candidato negro a la Presidencia es una carga colosal, se le exige que no cometa ningún error y que sea prácticamente perfecto, y, de hecho, ha sabido mantener la cabeza fría, no ha dado un paso en falso ni se ha desencajado".