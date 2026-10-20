Newell's: los pibes de la reserva vencieron a Platense y volvieron a sumar de a tres

Los dirigidos por Lucas Benardi superaron 2 a 1 al Calamar en Bella Vista y trepan en el grupo B del torneo Proyección

Los dirigidos por Bernardi dieron vuelta la historia y superaron al Calamar en el Centro Griffa.

La reserva de Newell's superó 2 a 1 a Platense y de esa manera logró regresar al camino de la victoria en el torneo Proyección. El encuentro se desarrolló en el complejo Bella Vista, perteneció a la fecha 14º, y el éxito fue forjado con goles de Gino Barrio, a los 44’ del primer tiempo, y Tomás Viola, a los 13’ del complemento .

Vale precisar que Fausto San Pedro había puesto en ventaja a la visita a los 33’ de la primera etapa.

Así, los dirigidos por el entrenador Lucas Bernardi quedaron 9º en el grupo B con 17 puntos, mientras que Platense quedó en el 17º puesto, con 7 unidades.

A Newell's le sirve para trepar

Con estos resultados, la zona B quedó: 1º Independiente con 33, 2º Lanús 27, 3º Boca 25, y 4º Belgrano 25.

Hay que remarcar que en el formato del certamen de esta categoría, sólo clasifican y pasan de ronda los primeros cuatro equipos de cada zona.

El conjunto leproso transita con marcha bastante irregular en este segundo semestre y quedó algo lejos de los que tienen chances de sacar boleto y pasar de instancia.

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Tendrá que ir a Rafaela

El próximo rival de la Lepra será Atlético Rafaela, el martes 27 de este mes, a las 15, en condición de visitante.

El Rojinegro formó desde el arranque en la tarde de este martes en el Centro Griffa con Matías Zorzoli; Gino Barrio, Thiago Galli, Benicio Vittone, y Renzo Mignacco; Tomás Viola, Kevin Gómez (Valentino Sarrachini) y Blas Benedetto (Sebastián Montero); Mateo Villalba (Facundo Rubio), Genaro Castelli (Tiago Grondona), y Elián Sosa (Ignacio Liberato).

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