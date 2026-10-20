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Los árbitros designados para Newell's y Central, con un rosarino en un partido clave

El próximo sábado Newell's visita a San Lorenzo y Central recibe a Huracán. El domingo un árbitro rosarino dirigirá al líder de la tabla anual

20 de octubre 2026 · 21:29hs
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El rosarino Nazareno Arasa estará al frente de Independiente - Boca

El rosarino Nazareno Arasa estará al frente de Independiente - Boca, el líder de la tabla anual. Newell's y Central ya conocen a sus árbitros. 

La AFA dio a conocer a los colegiados para la fecha 14ª del Clausura y así Newell's y Central ya conocen a los respectivos equipos arbitrales que les tocarán cuando jueguen el próximo sábado, ante San Lorenzo y Huracán, respectivamente.

El sábado jugarán ambos equipos rosarinos. A las 19.15, Newell's visitará a San Lorenzo (Zona A). El árbitro será Luis Lobo Medina, asistente 1: Pablo Gualtieri, asistente 2: Lucas Pardo, cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez, VAR: Sebastián Bresba y AVAR: Maximiliano López Monti.

Mientras que a las 21.30 Central recibirá a Huracán (Zona B), con arbitraje de Yael Falcón Pérez, asistente 1: Pablo Acevedo, asistente 2: Ramón Ortiz, cuarto árbitro: Lautaro Castagnola, VAR: Yamil Possi y AVAR: Nelson Sosa.

En tanto, el partido clave del domingo a las 17 entre Independiente y el líder de la tabla anual, Boca, (Zona A) será dirigido por el rosarino Nazareno Arasa.

El resto de la fecha, viernes 23 de octubre

18.00 Gimnasia - Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Javier Uziga

18.30 Gimnasia (Mza.) - Platense (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Mihura

21.15 Tigre - Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Gonzalo Creimermann

Leer más: Central dio el primer paso en firme de cara a las elecciones: se conformó la junta electoral

Sábado 24 de octubre, con Newell's y Central

14.45 Banfield - Lanús (Interzonal)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Talleres - Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Manuel Girett

Leer más: Newell's: los pibes de la reserva vencieron a Platense y volvieron a sumar de a tres

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi - Belgrano (Zona B)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Comesaña

17.00 Independiente - Boca (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gastón Monson Brizuela

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Diego Romero

19.15 River - Racing (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

21.30 Central Córdoba - Vélez (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Maximiliano Manduca

21.30 Barracas Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Joaquín Gil

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión - Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Leandro Billanueva

21.15 Instituto - Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Wenceslao Meneses

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos - Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

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