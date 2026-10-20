Los árbitros designados para Newell's y Central, con un rosarino en un partido clave El próximo sábado Newell's visita a San Lorenzo y Central recibe a Huracán. El domingo un árbitro rosarino dirigirá al líder de la tabla anual 20 de octubre 2026 · 21:29hs

El rosarino Nazareno Arasa estará al frente de Independiente - Boca, el líder de la tabla anual. Newell's y Central ya conocen a sus árbitros.

La AFA dio a conocer a los colegiados para la fecha 14ª del Clausura y así Newell's y Central ya conocen a los respectivos equipos arbitrales que les tocarán cuando jueguen el próximo sábado, ante San Lorenzo y Huracán, respectivamente.

El sábado jugarán ambos equipos rosarinos. A las 19.15, Newell's visitará a San Lorenzo (Zona A). El árbitro será Luis Lobo Medina, asistente 1: Pablo Gualtieri, asistente 2: Lucas Pardo, cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez, VAR: Sebastián Bresba y AVAR: Maximiliano López Monti.

Mientras que a las 21.30 Central recibirá a Huracán (Zona B), con arbitraje de Yael Falcón Pérez, asistente 1: Pablo Acevedo, asistente 2: Ramón Ortiz, cuarto árbitro: Lautaro Castagnola, VAR: Yamil Possi y AVAR: Nelson Sosa.

En tanto, el partido clave del domingo a las 17 entre Independiente y el líder de la tabla anual, Boca, (Zona A) será dirigido por el rosarino Nazareno Arasa.

El resto de la fecha, viernes 23 de octubre 18.00 Gimnasia - Sarmiento (Zona B) Árbitro: Sebastián Martínez Asistente 1: Agustín Méndez Asistente 2: Mauro Ramos Errasti Cuarto árbitro: Jorge Broggi VAR: Silvio Trucco AVAR: Javier Uziga 18.30 Gimnasia (Mza.) - Platense (Zona A) Árbitro: Hernán Mastrángelo Asistente 1: José Castelli Asistente 2: Matías Balmaceda Cuarto árbitro: Pablo Núñez VAR: Germán Delfino AVAR: Javier Mihura 21.15 Tigre - Atlético Tucumán (Zona B) Árbitro: Bryan Ferreyra Asistente 1: Damián Espinoza Asistente 2: Marcelo Bistocco Cuarto árbitro: Cristian Cernadas VAR: Fernando Echenique AVAR: Gonzalo Creimermann Leer más: Central dio el primer paso en firme de cara a las elecciones: se conformó la junta electoral Sábado 24 de octubre, con Newell's y Central 14.45 Banfield - Lanús (Interzonal) Árbitro: Facundo Tello Asistente 1: Maximiliano Del Yesso Asistente 2: Diego Martín Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca VAR: Laura Fortunato AVAR: Gastón Suárez 17.00 Talleres - Defensa y Justicia (Zona A) Árbitro: Juan Pafundi Asistente 1: Federico Cano Asistente 2: Carla López Cuarto árbitro: Leandro Billanueva VAR: Héctor Paletta AVAR: Manuel Girett Leer más: Newell's: los pibes de la reserva vencieron a Platense y volvieron a sumar de a tres Domingo 25 de octubre 14.45 Aldosivi - Belgrano (Zona B) Árbitro: Sebastián Zunino Asistente 1: Sebastián Raineri Asistente 2: Hugo Páez Cuarto árbitro: Damián Rubino VAR: Sebastián Habib AVAR: Lucas Comesaña 17.00 Independiente - Boca (Zona A) Árbitro: Nazareno Arasa Asistente 1: Gabriel Chade Asistente 2: Adrián Delbarba Cuarto árbitro: Gastón Monson Brizuela VAR: Adrián Franklin AVAR: Diego Romero 19.15 River - Racing (Zona B) Árbitro: Leandro Rey Hilfer Asistente 1: Juan Mamani Asistente 2: Diego Bonfa Cuarto árbitro: Sebastián Bresba VAR: Felipe Viola AVAR: Diego Verlota 21.30 Central Córdoba - Vélez (Zona A) Árbitro: Pablo Echavarría Asistente 1: Facundo Rodríguez Asistente 2: Marcos Horticolou Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez VAR: José Carreras AVAR: Maximiliano Manduca 21.30 Barracas Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) Árbitro: Andrés Merlos Asistente 1: Pablo González Asistente 2: Juan Del Fueyo Cuarto árbitro: Agustín Vegetti VAR: Maximiliano Macheroni AVAR: Joaquín Gil Lunes 26 de octubre 19.00 Unión - Estudiantes (Zona A) Árbitro: Pablo Dóvalo Asistente 1: Cristian Navarro Asistente 2: Lucas Ripoli Cuarto árbitro: Martín Despósito VAR: Fernando Espinoza AVAR: Leandro Billanueva 21.15 Instituto - Deportivo Riestra (Zona A) Árbitro: Andrés Gariano Asistente 1: Miguel Savorani Asistente 2: Matías Bianchi Cuarto árbitro: Alejandro Scionti VAR: Nicolás Ramírez AVAR: Wenceslao Meneses Martes 27 de octubre 19.00 Argentinos - Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) Árbitro: Darío Herrera Asistente 1: Juan Pablo Belatti Asistente 2: Eric Grunmann Cuarto árbitro: Lucas Comesaña VAR: Lucas Novelli AVAR: Iván Núñez