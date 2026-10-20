Los árbitros designados para Newell's y Central, con un rosarino en un partido clave

La AFA dio a conocer a los colegiados para la fecha 14ª del Clausura y así Newell's y Central ya conocen a los respectivos equipos arbitrales que les tocarán cuando jueguen el próximo sábado, ante San Lorenzo y Huracán, respectivamente.
El próximo sábado Newell's visita a San Lorenzo y Central recibe a Huracán. El domingo un árbitro rosarino dirigirá al líder de la tabla anual
La AFA dio a conocer a los colegiados para la fecha 14ª del Clausura y así Newell's y Central ya conocen a los respectivos equipos arbitrales que les tocarán cuando jueguen el próximo sábado, ante San Lorenzo y Huracán, respectivamente.
El sábado jugarán ambos equipos rosarinos. A las 19.15, Newell's visitará a San Lorenzo (Zona A). El árbitro será Luis Lobo Medina, asistente 1: Pablo Gualtieri, asistente 2: Lucas Pardo, cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez, VAR: Sebastián Bresba y AVAR: Maximiliano López Monti.
Mientras que a las 21.30 Central recibirá a Huracán (Zona B), con arbitraje de Yael Falcón Pérez, asistente 1: Pablo Acevedo, asistente 2: Ramón Ortiz, cuarto árbitro: Lautaro Castagnola, VAR: Yamil Possi y AVAR: Nelson Sosa.
En tanto, el partido clave del domingo a las 17 entre Independiente y el líder de la tabla anual, Boca, (Zona A) será dirigido por el rosarino Nazareno Arasa.
18.00 Gimnasia - Sarmiento (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Uziga
18.30 Gimnasia (Mza.) - Platense (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Mihura
21.15 Tigre - Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Gonzalo Creimermann
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14.45 Banfield - Lanús (Interzonal)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Talleres - Defensa y Justicia (Zona A)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Manuel Girett
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14.45 Aldosivi - Belgrano (Zona B)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Lucas Comesaña
17.00 Independiente - Boca (Zona A)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gastón Monson Brizuela
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Diego Romero
19.15 River - Racing (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Felipe Viola
AVAR: Diego Verlota
21.30 Central Córdoba - Vélez (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Maximiliano Manduca
21.30 Barracas Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Unión - Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Leandro Billanueva
21.15 Instituto - Deportivo Riestra (Zona A)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Wenceslao Meneses
19.00 Argentinos - Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez