Central dio el primer paso en firme de cara a las elecciones: se conformó la junta electoral

Los miembros fueron designados en asamblea y todos pertenecen a la agrupación Raza Canalla. Los comicios están previstos para el 20 de diciembre

Es difícil que en Central se hable de otra cosa que no sea fútbol por estos días, pero hubo que hacerlo. En la tarde-noche de este miércoles quedó definida la junta electoral que tendrá la misión de manejar las riendas del acto eleccionario que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre .

Por cómo está confirmado el mapa político hoy en Arroyito, esos seis integrantes de la junta electoral forman parte de la agrupación Raza Canalla , que hoy es la única registrada como tal.

Todo esto ocurrió en la segunda asamblea que se llevó a cabo en las instalaciones del Cruce Alberdi. Es que previo a ello hubo una, siempre con el formato de asambleístas, en la que la comisión directiva puso a consideración de esos asambleístas la memoria y balance correspondiente al período 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 .

Pero lo más sustancioso llegó más tarde, en esa segunda asamblea en la que llegó la confirmación de las próximas elecciones para el 20 de diciembre, 60 días posteriores a la asamblea.

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La junta electoral canalla

Allí quedó conformada la junta electoral con seis miembros, tres titulares y tres suplentes. Los elegidos fueron: Gustavo Battagliotti; Alfredo Gotzl y Aylén López (titulares); Julieta Gallego, Octavio Lioi y Gustavo Chandía (suplentes). Había tiempo hasta el pasado 10 de octubre para que las agrupaciones presentaran sus candidatos para conformar la junta electoral, pero hoy en día la única agrupación registrada es Raza Canalla.

Después de esto que sucedió en el Cruce Alberdi, la junta electoral tiene ocho días para constituirse como tal, hasta el 28 de octubre, designando a un presidente.

El paso siguiente es la habilitación, por espacio de 10 días, por parte de esa junta electoral para la presentación de listas. También de apoderados y avales. Cumplido el paso de la entrega y recepción de avales, la junta tiene ocho días (hasta el 15 de noviembre) para controlar que todas esas presentaciones de las diferentes listas cumplan con todos los requisitos que establece el estatuto. Habrá espacio por tres días más en caso de que sea necesario sustituir algún candidato o también avalistas.

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El límite para oficializar las listas

El próximo 18 de noviembre se cumple el plazo y la junta electoral debe oficializar las listas de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Lo único que puede romper el molde es que se presente una sola lista. En ese caso, ese mismo 18 de noviembre la junta electoral la proclamará como nuevo gobierno.

En las últimas elecciones (diciembre de 2022) se presentaron cuatro listas. Además del actual oficialismo que encabezó Gonzalo Belloso, participaron Espacio Canaya (con Juan Cruz Rodríguez como candidato a presidente), 6 de Diciembre (Ricardo Carloni) y Fuerza Auriazul (Mario Moretti).