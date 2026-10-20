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La reserva de Central dio vuelta un partido complicado y trepó a lo más alto de la tabla

El Canalla lo perdía, pero en el ingreso de Gino Pavoni, autor de los dos tantos, encontró la llave de un triunfo que lo mantuvo en zona de clasificación

20 de octubre 2026 · 17:43hs
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Gino Pavoni fue el autor de los dos goles con los que Central venció como visitante a Argentinos Juniors.

CARC Juveniles

Gino Pavoni fue el autor de los dos goles con los que Central venció como visitante a Argentinos Juniors.
Paolo Giaccone intenta progresar pelota al pie. El pasado sábado que fue al banco ante Atlético Tucumán.

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Paolo Giaccone intenta progresar pelota al pie. El pasado sábado que fue al banco ante Atlético Tucumán.
Los once que el técnico Mario Pobersnik puso en cancha en la visita de Central ante Argentinos Juniors.

Los once que el técnico Mario Pobersnik puso en cancha en la visita de Central ante Argentinos Juniors.

Cuando todo pintaba para una derrota que lo sacaba de la zona de clasificación, la reserva de Central logró darlo vuelta en su visita a Argentinos Juniors y de esta forma se reencontró con el triunfo (2-1), con el que se subió, aunque de manera transitoria, a lo más alto de las posiciones en la zona A del torneo Proyección.

El héroe de la gran victoria canalla fue el delantero Gino Pavoni, quien ingresó en el complemento. Fue el autor de los dos tantos con los que Central se impuso al Bicho de La Paternal. Con estos tres puntos el Canalla llegó a las 24 unidades. Debe esperar que jueguen sus más inmediatos perseguidores para ver si puede mantenerse entre los cuatro primeros.

Lo del primer tiempo de Central no fue para nada bueno. Es que Argentinos Juniors le marcó una clara superioridad desde lo futbolístico, a tal punto que la desventaja por un solo gol fue lo mejor que le sucedió al Canalla.

Un mal comienzo del Canalla

En ese inicio en el que no pasaba demasiado llegó un centro desde la derecha, un mal despeje desde el fondo y el remate desde el borde del área del jugador del Bicho para poner el 1 a 0. Después de eso el local dispuso de algunas chances más como para estirar la ventaja.

Paolo Giaccone intenta progresar pelota al pie. El pasado sábado que fue al banco ante Atlético Tucumán.

Paolo Giaccone intenta progresar pelota al pie. El pasado sábado que fue al banco ante Atlético Tucumán.

El arranque del complemento tampoco fue bueno para el Canalla. Apenas si inquietó con un remate desde afuera de Facundo Piozzi. Argentinos respondió con un tiro libre que se fue muy cerca del ángulo superior izquierdo. Lo que sí hizo Pobersnik fue mover el banco y uno de los ingresados (Gino Pavoni) fue el que le dio el empate.

>>Leer más: Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Pero había algo más del Canalla, que fue por más. En el minuto 41 llegó un gran centro de Piozzi al corazón del área para que Pavoni se luciera con un estupendo cabezazo. De ahí en más sólo hubo tiempo para una arremetida del Bicho, bien resuelta por el arquero Ezequiel Zapata.

La formación de Central

El equipo que el técnico Pobersnik puso en cancha fue con: Ezequiel Zapata, Facundo Piozzi, Franco Castorani, Felipe Carnicero (80' Valentín Becerra) y Asael Oviedo; Paolo Giaccone (64' Tomás Salteño) y Lucas Ramos; Marcelo Cabrera (61' Joaquín Espina), Santiago Segovia (61'Hernán López) y Paulo Bustos; Ignacio Moreno (64' Gino Pavoni).

En tanto, en el banco quedaron: Bautista San Martín, Marco Vicente, Elián Pizzi, Sebastián Lago, Kevin Gutiérrez y Leonel Antunez.

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