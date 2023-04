Matan con una bomba a un popular bloguero nacionalista ruso

Pero otro dato señala lo contrario. "Probablemente" habría sido "una chica" la que portaba el artefacto que acabó con la vida del bloguero Tatarsky. Así lo hizo saber una fuente citada por la agencia rusa de noticias Ria Novosti. Llevaba una caja que contenía una estatuilla: "un regalo destinado al señor Tatarsky", añadió la misma fuente. Según detalles facilitados a Tass por la fiscalía, la explosión tuvo lugar en el café "Street Food Bar nº 1", situado junto al río Neva, no lejos del centro histórico de San Petersburgo. El grupo cibernético nacionalista Frente Z, que se autodenomina "los soldados de la información rusa" en las redes sociales, dijo que había alquilado el café para esa noche. "Hubo un ataque terrorista. Tomamos algunas medidas de seguridad, pero por desgracia no fueron suficientes", dijo el grupo en Telegram. El fiscal de San Petersburgo, Viktor Melnik, acudió al lugar.

image.png Vladen Tatarsky era un bloguero militar con cientos de miles de seguidores en Telegram. No ahorraba críticas al ejército ruso y era amigo del dueño de la empresa de mercenarios Wagner.

Tatarsky había sido invitado al Kremlin a la ceremonia en la que Vladimir Putin firmó la anexión ilegal de cuatro provincias ucranianas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) el pasado septiembre. En aquella ocasión, recuerda Tass, el bloguero grabó un video del discurso del presidente ruso.

Pero Tatarsky también era un crítico del mal desempeño del ejército ruso en Ucrania. "Hasta que no averigüemos el nombre de este genio militar que situó el batallón táctico cerca del río, y no responda públicamente por ello, no habrá reformas en el ejército" escribió en Telegram hace un año. Vladlen Tatarsky. En la operación que critica, un batallón completo fue destruido por la artillería ucraniana mientras intentaba cruzar el río Seversky-Donestk. Tatarksy denunció en Telegram a sus cientos de miles de lectores la derrota sufrida en el fallido cruce del río. "La ofensiva en el Donbas", observó Tatarsky entonces, "se ve obstaculizada no sólo por la falta de inteligencia eficaz de los drones, sino también por la falta de generales de nivel".

En realidad se llamaba Maksim Fomin y utilizaba el seudónimo "Vladlen Tatarsky" (nombre derivado de una novela de Viktor Pelevin). Con un largo historial bélico en el Donbas entre 2014 y 2015 del lado de los separatistas prorrusos armados por Moscú, ahora se había convertido en uno de los blogueros militares más seguidos, con cientos de miles de seguidores, y se le consideraba muy cercano al dueño de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Tass destaca que desde el comienzo de la invasión de Ucrania "analizaba diariamente el curso de la operación y daba consejos a los hombres movilizados". Pero en realidad no ahorró críticas a los mandos por los fallos sobre el terreno. El fenómeno de los blogueros militares o "milbloggers" se ha vuelto un canal de información y críticas a las operaciones militares rusas. Si bien son todos nacionalistas y fanáticos partidarios de la invasión de Ucrania, ante el mal desempeño del ejército ruso, se han vuelto una fuente de críticas al mando militar, algo que muchas veces desagrada al Kremlin.