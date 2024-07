La Asamblea Nacional de Venezuela pidió que Machado y González Urrutia vayan presos

"Cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela" , expresó Rodríguez.

Y añadió: "Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona".