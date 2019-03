Hillary se bajó de la carrera electoral de 2020

La ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton descartó ayer volver a presentarse como candidata a la Casa Blanca, si bien recalcó que trabajará de forma activa para apoyar a los demócratas que aspiren a llegar a la presidencia.

"No voy a presentarme, pero voy a seguir trabajando, hablando y defendiendo aquello en lo que creo", manifestó antes de descartar igualmente presentarse a la Alcaldía de Nueva York, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense News 12.

"Quiero asegurarme de que la gente entiende que voy a seguir hablando. No voy a ir a ninguna parte. El tipo de cosas que están pasando ahora me preocupan profundamente", sostuvo la ex rival del actual mandatario Donald Trump. Así, confesó que está pensando "mucho" sobre "cómo empezar a hablarse y escucharse de nuevo", dado que la situación en el país "está muy polarizada". "Nos hemos metido en posiciones realmente opuestas, como nada que haya visto en mi vida adulta", manifestó.

En este sentido, prometió trabajar con el Partido Demócrata de cara a las elecciones de 2020 y recalcó que ya ha mantenido reuniones con varios de los candidatos, a los que les ha trasladado que "no den nada por seguro". "Tenemos que trabajar muy duro para trasladar nuestro programa al pueblo y haré lo posible para ayudar a los demócratas a recuperar la Casa Blanca", remachó.