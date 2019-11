El Estado Islámico nombró al sucesor de Baghdadi

Un antiguo oficial del ejército de Saddam Hussein se ha convertido en el nuevo líder del Estado Islámico (Isis) después de que el grupo terrorista confirmara la muerte de su "califa", Abu Bakr al-Baghdadi. Este fue abatido por Estados Unidos mediante una operación comando en el norte de Siria el domingo pasado. El nuevo líder, Abdullah Qardash, también es conocidoe bajo otros nombres, dado que tiene al menos tres alias. Estados Unidos ofrece por él cinco millones de dólares de recompensa desde hace años.

Abdullah Qardash —conocido como el Profesor— asumió el control diario del grupo terrorista, que anunció la noticia al prometer atacar a los Estados Unidos. Abdullah Qardash, un ex oficial del ejército de Saddam Hussein, es el nuevo líder. Baghdadi fue muerto por fuerzas estadounidenses en un escondite en el noroeste de Siria. Baghdadi murió cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en su complejo y él se voló con un chaleco explosivo, después de haber sido acorralado en un túnel.

Confirmando el nuevo papel de Qardash, el Isis declaró: "El que cumpla lo que ha acordado con Alá... le dará una gran recompensa". El grupo terrorista continúa su comunicado advirtiendo a Estados Unidos que no se "regocije por el asesinato" de su antiguo líder, antes de añadir que en futuros ataques no se limitará a Medio Oriente. El discurso amenaza: "Estados Unidos, ¿no se dan cuenta de que el Estado Islámico está ahora a la vanguardia de Europa y frica Occidental? Se extiende de este a oeste". Pero esta retórica no indica nada concreto en cuanto al valor real y operativo que puede tener el Isis, luego de sus grandes derrotas militares en Siria e Irak a manos de una amplia coalición internacional.

También hizo un llamado a los seguidores para que continúen con la misión de Baghdadi de liberar a los prisioneros capturados del ISIS (Estado Islámico en Irak y Siria) para que puedan causar "derramamiento de sangre en todo el planeta". La noticia llega después de que Donald Trump anuciara el lunes a la mañana la muerte de Bahgdadi con mucho detalle y dijera que murió "llorando, gimiendo y gritando y trayendo a tres niños con él". El terrorista dio muerte a tres de sus hijos con él al volarse, según el relato hecho por el Pentágono.

Un oficial de inteligencia regional ya había anticipadoque Qardash —sobre el que pesa una recompensa de 5 millones de dólares— se haría cargo del Isis. "Bagdadí era un líder de fachada. No estaba involucrado en las operaciones ni en el día a día", aseguró el analista.

Pero en tanto medios de la región y anglosajones señalaban a Qardash, otros decían que era otro líder, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Este fue identificado como el nuevo líder en una grabación publicada por uno de los brazos mediáticos del grupo terrorista, la Fundación al-Furqan. El portavoz de la fundación dijo que, al igual que Baghdadi, el linaje de Qurayshi se remontaría a la tribu Quraysh, la misma a la que perteneció Mahoma. Este tipo de reconstrucciones genealógicas imposibles de probar son muy comunes, tanto entre los grupos milicianos islamistas de diferentes filiaciones como en las familias reales del mundo árabe.

La Fundación al-Furqan no dio más detalles sobre Qurayshi. El grupo identifica a sus líderes usando nombres de guerra alusivos al linaje tribal, y los apodos suelen cambiar. A la vez, la persona que habla en el audio también confirmó la muerte de Abu Hassan al-Muhajir, portavoz del Estado Islámico. Al-Muhajir murió en un operativo conjunto de Estados Unidos y las fuerzas kurdas en Yarabulus, en el norte de Siria, el domingo, horas después de que Baghdadi detonara su chaleco explosivo.

Trump tuiteó el martes que "el reemplazo número uno de Abu Bakr al-Baghdadi ha sido terminado por las tropas americanas". Trump agregó: "Lo más probable es que hubiera ocupado el primer lugar - ¡Ahora también está muerto!", el referencia a Al-Muhajir. Pero aunque fue una figura importante en el aparato de propaganda del Isis, varios analistas señalaban por anticipado a Qardash como el gran candidato a suceder al "califa" Baghdadi. Qardash, que tiene al menos tres alias, también es llamado, en varios documentos internos del Isis, como Al-Hajj Abdullah. El programa de recompensas del Departamento de Estado de EEUU lo nombra como Amir Muhammad Sa'id Abdal Rahman al-Mawla, mientras que incluye el alias como "Hajji Abdallah". En agosto ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura, describiéndolo como un "sucesor potencial" de Baghdadi.El año pasado, el canal Al Arabiya emitió una entrevista con un detenido de alto rango del Isis en Irak, Ismael al Eithawi, muy cercano a Baghdadi. Sobre la sucesión de Baghdadi, dijo: "Creo que el principal y fundamental candidato es al-Hajj Abdullah Qardash. El más prominente del círculo de Baghdadi".