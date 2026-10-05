El presidente suizo Guy Parmelin, junto a su esposa Caroline Parmelin, rinde homenaje en Rajghat —el memorial de Mahatma Gandhi— en Nueva Delhi, India, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto AP/Prakash Singh)
Alumnos de secundaria viajan en un barco de pasajeros por el mar Jónico desde la isla de Kalamos, donde viven, a escuelas en la localidad continental de Mytikas, en el oeste de Grecia, el jueves 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Petros Giannakouris)
De izquierda a derecha, Luis Gerardo Méndez, Adriana Paz, Kerry Washington y Ben Affleck posan durante un evento en la alfombra roja para promocionar la película "Animales" en la Ciudad de México, el domingo 4 de octubre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) MÉXICO (Asociación de Prensa vía AP Images)
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llega al Congreso de los Diputados en Madrid. El fracaso de la votación de los decretos de vivienda ha llevado al Gobierno a anunciar la convocatoria a las urnas, para este 29 de noviembre. (Eduardo Parra/Europa Press via AP)
Residentes extranjeros vestidos con trajes tradicionales realizan un examen durante una recreación del "Gwageo" —un antiguo examen estatal— en el Sungkyunkwan de Seúl, Corea del Sur, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)
De izquierda a derecha, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, asisten a las consultas del formato de Moscú sobre Afganistán en Moscú, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)
Una madre rodeada por familiares llora sentada junto al ataúd de su hijo Illia Honcharenko, de 14 años, asesinado por un ataque ruso con cohete contra una vivienda el 30 de septiembre, durante su funeral en Vyshhorod, en la región de Kiev, Ucrania el viernes 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)
El presidente de Benín, Romuald Wadagni (izquierda), es recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, antes de una reunión en el Palacio del Elíseo en París, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)
Personal de servicio asegura las puertas de los vehículos de traslado que transportan los restos de los soldados de la Reserva del Ejército de EE. UU. durante la ceremonia de repatriación de los fallecidos, los militares murieron en un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait, tras el inicio de la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Foto AP/Mark Schiefelbein, archivo)
El ruso Daniil Medvedev y el serbio Novak Djokovic juegan durante el partido de semifinales individuales masculinas del torneo de tenis China Open en Pekín, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Un barco turístico recorre un tramo del río Lys cubierto de lentejas de agua, frente al castillo de Gravensteen. El calor prolongado durante uno de los veranos más secos registrados en Europa ha provocado un mayor crecimiento de lentejas de agua en el río, Gante, Bélgica. Fotografía: Stéphanie Lecocq/Reuters
Los nuevos agentes celebran su presentación en una ceremonia conmemorativa del 166.º aniversario de la fundación de la Policía Local de Milán, Milán, Italia. Fotografía: Claudio Furlan/LaPresse/Shutterstock
Un miembro de las fuerzas israelíes monta guardia durante la demolición de un edificio palestino en el territorio ocupado por Israel, Hebrón, Cisjordania. Fotografía: Mussa Qawasma/Reuters
Modelos desfilando en la pasarela del desfile de Sacai en Le Collège des Bernardins, París, Francia. Fotografía: Gilbert Flores/WWD/Getty Images
La joven de la perla de Johannes Vermeer se exhibe en el Mauritshuis. La pintura pasó cinco semanas en Osaka, Japón, donde formó parte de una exposición de obras del Mauritshuis, La Haya, Países Bajos. Fotografía: ANP/Shutterstock
Retratos de Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel se muestran en una pantalla mientras reciben el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026, como se anunció durante una conferencia de prensa en el Foro Nobel en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, el 5 de octubre de 2026. (Pontus Lundahl/TT News Agency vía AP)