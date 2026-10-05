Personal de servicio asegura las puertas de los vehículos de traslado que transportan los restos de los soldados de la Reserva del Ejército de EE. UU. durante la ceremonia de repatriación de los fallecidos, los militares murieron en un ataque con drones contra un centro de mando en Kuwait, tras el inicio de la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Foto AP/Mark Schiefelbein, archivo)