Combatientes de desertores armados de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, alzan sus ametralladoras, presumiblemente rindiéndose al ejército sudanés, al oeste de Omdurman, en las afueras de Jartum, Sudán, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Mohnd Blal)
Un corredor cruza la calle 17, cerca del Monumento a Washington, poco después del amanecer, el miércoles 19 de agosto de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)
Hannan Shahid, de Pakistán (izquierda), y Hardik Singh, de India, luchan por el balón durante el partido del grupo D de la Copa Mundial de Hockey sobre Césped entre India y Pakistán en Amstelveen, Países Bajos, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Patrick Post)
Un hombre sin hogar se sienta en una calle de una zona comercial del centro de Londres, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)
Un hombre empuja un carrito cargado de mercancías por el distrito comercial de Eminönü, en Estambul, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Un hombre empuja un carrito cargado de mercancías por el distrito comercial de Eminönü, en Estambul, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
El maestro artesano de incrustaciones y relieves, Sahin Karaman, sostiene una de sus piezas, un bastón ricamente decorado, en su taller en el barrio artesanal de Buyukhan en Estambul, Turquía, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Visitantes observan un robot realizando tareas domésticas en un stand durante la Conferencia Mundial de Robótica en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Beiren Yichuang en Pekín, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Visitantes observan a un robot humanoide que realiza una demostración en un stand durante la Conferencia Mundial de Robótica en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Beiren Yichuang en Beijing, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Soldados ucranianos se sientan en un autobús tras regresar del cautiverio después de un intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, en la región de Chernyhiv, Ucrania, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Una mujer sube a un autobús durante una lluvia de nieve, El Alto, Bolivia. Fotografía: Claudia Morales/Reuters
Una valla publicitaria antiestadounidense en un cruce concurrido, Teherán, Irán. Fotografía: Abedin Taherkenareh/EPA
Un manifestante neonazi participa en una concentración de extrema derecha frente a la Biblioteca Centenaria Henry Ford en la ciudad de Dearborn, Michigan, Dearborn, EE. UU.. Fotografía: Jeff Kowalsky/AFP/Getty Images
Hombres y niños judíos ultraortodoxos celebran la festividad de Purim en Jerusalén. Fotografía: Ohad Zwigenberg/AP
Modelos exhiben sus perros robóticos con elaborados disfraces en un stand durante la Conferencia Mundial de Robótica en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Beiren Yichuang en Beijing, el miércoles 19 de agosto de 2026. (Foto AP/Andy Wong)