El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
6 de agosto 2026 · 13:36hs
La policía chilena realiza controles de inmigración y seguridad en la Plaza de Armas de Santiago tras el anuncio del presidente chileno José Antonio Kast sobre una nueva agenda de seguridad y medidas más estrictas para el control migratorio, en Santiago, Chile, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Esteban Felix)

La policía chilena realiza controles de inmigración y seguridad en la Plaza de Armas de Santiago tras el anuncio del presidente chileno José Antonio Kast sobre una nueva agenda de seguridad y medidas más estrictas para el control migratorio, en Santiago, Chile, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Esteban Felix)

Un gendarme se detiene mientras camina bajo una máquina de nebulización de agua instalada por la administración municipal para ayudar a la población a sobrellevar el calor, en Bucarest, Rumania, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Un gendarme se detiene mientras camina bajo una máquina de nebulización de agua instalada por la administración municipal para ayudar a la población a sobrellevar el calor, en Bucarest, Rumania, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)

Vista de murciélagos frugívoros egipcios (Rousettus aegyptiacus) en un refugio para murciélagos desplazados gestionado por la Asociación Italiana para la Conservación de Murciélagos "Tutela Pipistrelli", en Roma, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Vista de murciélagos frugívoros egipcios (Rousettus aegyptiacus) en un refugio para murciélagos desplazados gestionado por la Asociación Italiana para la Conservación de Murciélagos "Tutela Pipistrelli", en Roma, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

ARCHIVO - Los servicios de emergencia acuden al lugar de un ataque con un coche en Múnich, Alemania, el jueves 13 de febrero de 2025. (Matthias Balk/dpa vía AP, Archivo)

ARCHIVO - Los servicios de emergencia acuden al lugar de un ataque con un coche en Múnich, Alemania, el jueves 13 de febrero de 2025. (Matthias Balk/dpa vía AP, Archivo)

El delantero del Inter Miami Lionel Messi toma el balón y corre después de anotar el primer gol de su equipo superando al portero del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez, durante la primera mitad de un partido de fútbol de la Copa de Ligas, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

El delantero del Inter Miami Lionel Messi toma el balón y corre después de anotar el primer gol de su equipo superando al portero del Atlético de San Luis, Andrés Sánchez, durante la primera mitad de un partido de fútbol de la Copa de Ligas, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Agentes de la policía fronteriza israelí toman posiciones durante una operación militar en el campamento de refugiados de Qalandiya, en Cisjordania, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Agentes de la policía fronteriza israelí toman posiciones durante una operación militar en el campamento de refugiados de Qalandiya, en Cisjordania, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Un joven lleva un cañón casero que produce ruido para ahuyentar a los monos de las tierras de cultivo cercanas en Dharamghar, distrito de Dolakha, a unos 86 kilómetros al este de Katmandú, Nepal, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Un joven lleva un cañón casero que produce ruido para ahuyentar a los monos de las tierras de cultivo cercanas en Dharamghar, distrito de Dolakha, a unos 86 kilómetros al este de Katmandú, Nepal, el sábado 25 de julio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Vista aérea de personas tomando el sol y jugando al voleibol en la piscina pública de Dobrinja en Sarajevo, Bosnia, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Armin Durgut)

Vista aérea de personas tomando el sol y jugando al voleibol en la piscina pública de Dobrinja en Sarajevo, Bosnia, el jueves 6 de agosto de 2026. (Foto AP/Armin Durgut)

Monjes budistas tibetanos exiliados portan un retrato del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, mientras se reúnen para celebrar el Losar, o Año Nuevo Tibetano, en Katmandú, Nepal, el miércoles 26 de febrero de 2020. (Foto AP/Niranjan Shrestha, archivo)

Monjes budistas tibetanos exiliados portan un retrato del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, mientras se reúnen para celebrar el Losar, o Año Nuevo Tibetano, en Katmandú, Nepal, el miércoles 26 de febrero de 2020. (Foto AP/Niranjan Shrestha, archivo)

Un clavadista en acción durante un entrenamiento de salto de altura con la Torre Eiffel de fondo en el Campeonato Europeo de Natación en París, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Un clavadista en acción durante un entrenamiento de salto de altura con la Torre Eiffel de fondo en el Campeonato Europeo de Natación en París, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

Gente pasa tiempo en la playa mientras se ven mercantes fondeados detrás en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Gente pasa tiempo en la playa mientras se ven mercantes fondeados detrás en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se retira tras asistir a un partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 entre Malaui y Zambia, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se retira tras asistir a un partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 entre Malaui y Zambia, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP)

La esposa de un reservista israelí fallecido en una explosión en el sur del Líbano asiste a su funeral, Jerusalén. Fotografía: Ronen Zvulun/Reuters

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Jóvenes se bañan en las reducidas aguas del Danubio, para atenuar las altas temperaturas reinantes en el lugar, Clrai, Rumania. Fotografía: Andreea Câmpeanu/Reuters

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Un visitante camina entre las pirámides del yacimiento arqueológico de Meroe en Bejrawiya, Sudán. Fotografía: Mohnd Blal/AP

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El cortejo fúnebre llega a la iglesia de Santa Catalina para el funeral de la actriz ganadora del Óscar, Brenda Fricker, en Dublín, Irlanda, el jueves 6 de agosto de 2026. (Damien Eagers/PA vía AP)

El cortejo fúnebre llega a la iglesia de Santa Catalina para el funeral de la actriz ganadora del Óscar, Brenda Fricker, en Dublín, Irlanda, el jueves 6 de agosto de 2026. (Damien Eagers/PA vía AP)

El presidente español expresó su preocupación por el conflicto y explicó las medidas implementadas

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Miles de marroquíes cruzaron a través de las vallas y alambrados la frontera con Ceuta, un enclave español en territorio africano.

Por qué Ceuta y Melilla siguen bajo soberanía española pese a estar en territorio africano

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