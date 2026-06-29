El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
29 de junio 2026 · 13:30hs
Joao Fonseca, de Brasil, intenta devolver la pelota a Roberto Bautista Agut, de España, en su partido de primera ronda de individuales masculinos en el Campeonato de Wimbledon de Londres, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska)

Joao Fonseca, de Brasil, intenta devolver la pelota a Roberto Bautista Agut, de España, en su partido de primera ronda de individuales masculinos en el Campeonato de Wimbledon de Londres, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska)

Turistas se resguardan del sol con sombrillas mientras pasean junto al Coliseo, en Roma, el lunes 29 de junio de 2026. (Benvenuti/LaPresse vía AP)

Turistas se resguardan del sol con sombrillas mientras pasean junto al Coliseo, en Roma, el lunes 29 de junio de 2026. (Benvenuti/LaPresse vía AP)

La gente se agolpa para llenar botellas en una fuente llamada "Nasone" (Nariz Grande) en la plaza del Panteón, en Roma, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

La gente se agolpa para llenar botellas en una fuente llamada "Nasone" (Nariz Grande) en la plaza del Panteón, en Roma, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Niños juegan en el barro de un arrozal durante Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Niños juegan en el barro de un arrozal durante Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Mujeres siembran arroz durante Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Mujeres siembran arroz durante Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Un hombre salpica agua a unos niños que juegan en el barro de un arrozal durante el Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

Un hombre salpica agua a unos niños que juegan en el barro de un arrozal durante el Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)

El papa León XIV saluda durante el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV saluda durante el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Un santo hindú toca una corneta mientras espera para registrarse antes de la peregrinación anual hindú Amarnath Yatra al santuario de la cueva sagrada en Jammu, India, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Channi Anand)

Un santo hindú toca una corneta mientras espera para registrarse antes de la peregrinación anual hindú Amarnath Yatra al santuario de la cueva sagrada en Jammu, India, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Channi Anand)

Dolientes cargan el cuerpo del palestino Abdullah Moussa, de 30 años, fallecido en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Dolientes cargan el cuerpo del palestino Abdullah Moussa, de 30 años, fallecido en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Zapadores examinan fragmentos de una bomba guiada rusa que impactó en la calle durante un ataque aéreo en Járkov, Ucrania, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

Zapadores examinan fragmentos de una bomba guiada rusa que impactó en la calle durante un ataque aéreo en Járkov, Ucrania, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)

Brazil's Neymar arrives at the stadium ahead the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

Brazil's Neymar arrives at the stadium ahead the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

El general Loic Mizon, gobernador militar de París (a la izquierda), y el presidente francés Emmanuel Macron esperan para dar la bienvenida al rey Maha Vajiralongkorn y a la reina Suthida de Tailandia durante una ceremonia oficial de bienvenida en París, Francia, el lunes 29 de junio de 2026. (Abdul Saboor/Pool Photo vía AP)

El general Loic Mizon, gobernador militar de París (a la izquierda), y el presidente francés Emmanuel Macron esperan para dar la bienvenida al rey Maha Vajiralongkorn y a la reina Suthida de Tailandia durante una ceremonia oficial de bienvenida en París, Francia, el lunes 29 de junio de 2026. (Abdul Saboor/Pool Photo vía AP)

Una fan sostiene una bandera de Brasil antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)

Una fan sostiene una bandera de Brasil antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)

Aficionados japoneses vitorean antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)

Aficionados japoneses vitorean antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)

Un perro argentino rescató a dos menores atrapados bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela

Rescate emocionante en Venezuela: el perro argentino Bart halló a dos nenes bajo los escombros

El impacto de la avioneta contra el edificio de 528 metros de altura

China: un avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Noticias relacionadas
Una serie de edificios, totalmente destruidos tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela este miércoles.

Terremoto en Venezuela: por qué ocurrió y qué región argentina es similar a la zona de desastre

Los rescatistas trabajando entre los escombros en búsqueda de los miles de desaparecidos

Qué se sabe sobre los terremotos en Venezuela, que registran 164 muertos y más de 900 heridos

bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras mas de 50 dias de protestas

Bolivia vuelve de a poco a la normalidad tras más de 50 días de protestas

Abelardo de la Espriella, nuevo presidente electo de Colombia

Felicitado por Milei y Trump: quién es Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia

Ver comentarios

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

El hombre tenía 35 años y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. Era padre de dos hijos y estaba realizando un servicio adicional

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos
Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio pasado
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio pasado

Hay Ángel para rato: Di María renovó su contrato con Central
Ovación

"Hay Ángel para rato": Di María renovó su contrato con Central

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Por Lucas Aranda
La Ciudad

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia
La región

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo
La Región

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Lo más importante
Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos
La Región

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio pasado

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio pasado

Hay Ángel para rato: Di María renovó su contrato con Central

"Hay Ángel para rato": Di María renovó su contrato con Central

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Ovación
Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional
Mundial 2026

Brasil sufrió pero encontró el pase a octavos de final en el tiempo adicional

Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

El día en que Diego Maradona fue sondeado para ser el entrenador de Newells

El día en que Diego Maradona fue sondeado para ser el entrenador de Newell's

Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Dos youtubers argentinos quedaron detenidos en Miami: quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta
Zoom

Dos youtubers argentinos quedaron detenidos en Miami: quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria
Policiales

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario
Economía

Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario

El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos
Política

El detrás de escena de la salida de Adorni: una decisión que tenía varios días y sus posibles reemplazos

Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026
La Ciudad

Liberación de espacios públicos: hubo 2.000 intervenciones en lo que va de 2026

El tiempo en Rosario: lunes frío en una semana de pleno invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes frío en una semana de pleno invierno

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano
Policiales

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
La Ciudad

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes
Información General

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %
Economía

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño
La Región

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo
Economía

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo