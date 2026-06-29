Joao Fonseca, de Brasil, intenta devolver la pelota a Roberto Bautista Agut, de España, en su partido de primera ronda de individuales masculinos en el Campeonato de Wimbledon de Londres, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska)
Turistas se resguardan del sol con sombrillas mientras pasean junto al Coliseo, en Roma, el lunes 29 de junio de 2026. (Benvenuti/LaPresse vía AP)
La gente se agolpa para llenar botellas en una fuente llamada "Nasone" (Nariz Grande) en la plaza del Panteón, en Roma, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Niños juegan en el barro de un arrozal durante Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
Mujeres siembran arroz durante Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)
Un hombre salpica agua a unos niños que juegan en el barro de un arrozal durante el Asar Pandra, el festival anual de la siembra de arroz, en Katmandú, Nepal, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
El papa León XIV saluda durante el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Un santo hindú toca una corneta mientras espera para registrarse antes de la peregrinación anual hindú Amarnath Yatra al santuario de la cueva sagrada en Jammu, India, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Channi Anand)
Dolientes cargan el cuerpo del palestino Abdullah Moussa, de 30 años, fallecido en un ataque aéreo israelí, durante su funeral en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)
Zapadores examinan fragmentos de una bomba guiada rusa que impactó en la calle durante un ataque aéreo en Járkov, Ucrania, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
Brazil's Neymar arrives at the stadium ahead the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay)
El general Loic Mizon, gobernador militar de París (a la izquierda), y el presidente francés Emmanuel Macron esperan para dar la bienvenida al rey Maha Vajiralongkorn y a la reina Suthida de Tailandia durante una ceremonia oficial de bienvenida en París, Francia, el lunes 29 de junio de 2026. (Abdul Saboor/Pool Photo vía AP)
Una fan sostiene una bandera de Brasil antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
Aficionados japoneses vitorean antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial de fútbol entre Brasil y Japón en Houston, el lunes 29 de junio de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)