John Farrell en las afueras del estadio Shelbourne Park espera a que la procesión fúnebre de Shane MacGowan recorra las calles de Dublín antes de su funeral en Co Tipperary, en Irlanda, el viernes 8 de diciembre de 2023. MacGowan, el cantautor y El líder de The Pogues, mejor conocido por su balada “Fairytale of New York”, murió el jueves 30 de noviembre de 2023. Tenía 65 años. (Liam McBurney/PA vía AP)